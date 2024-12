Miliardář Pavel Nedvěd je manažerem u šejků v Al-Šabab: Jde si pro prachy

Nechal by si pro korunu vrtat koleno,“ nebo: „Prachy mu nesmrdí!“ Tohle slýchá každý, kdo se vydá dělat kopanou k šejkům na Blízký východ. Pavel Nedvěd (52) určitě taky.

Motivů k uštěpačným poznámkám můžou být mraky, včetně závisti, jenže na celé planetě zkrátka platí české pořekadlo: „Hloupý, kdo dává, hloupější, kdo nebere.“ A tak se Nedvěd uvelebil v kanclu manažera klubu Al-Šabab v Saudské Arábii.

A je to venku

„Ano, v současné chvíli je Pavel součástí Al-Šabab. Jsem rád, že budeme spolupracovat. Myslím, že je Pavel správnou volbou.“ Tak včera vykecal trenér Fartih Terim (71) to, co Nedvěd tutlal. Starý turecký lišák Terim by si měl za půl roku vydělat v přepočtu 48 milionů korun. Jestliže je u šestého mančaftu tabulky saudskoarabské ligy pamatováno s takovým rancem na kouče, pak vrcholný bafuňář Nedvěd bude teprve ve vatě! A ne, že by v ní už nebyl…

Investuje do realit

Specializovaný portál teamstore.cz uvádí u Pavla Nedvěda jmění ve výši cirka 1,5 miliardy korun. Na rozdíl od dovedů, kteří naházeli peníze vydělané čutáním do meruny do blikajících bedýnek, totiž ví, že bankovky dělají bankovky. Poté, co vydělával v Itálii fešácké finance fotbalem, investuje do nemovitostí, bytů i komerčních prostor, takže mu vynášejí nájmy. A jeho jméno je stále znamenitou značkou pro sponzory.

Tohle si vykopal v Itálii

klub sezony peníze Lazio 1996 – 2001 375 milionů Kč Juventus 2001 – 2009 857 milionů Kč CELKEM 1,23 miliardy

(zdroj: teamstore.cz)

Víte, že...

Nedvěd nepracoval ve fotbale od listopadu 2022, kdy rezignoval na funkci viceprezidenta Juventusu Turín.