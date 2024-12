Nedvědova nejbližší budoucnost? Stopy vedou (i) do Saúdské Arábie

Klidné svátky? Jak se to vezme. Právě v těchto dnech se má česká fotbalová legenda Pavel Nedvěd rozhodnout, kam povedou jeho další kroky v manažerské kariéře. Bývalý viceprezident Juventusu Turín totiž po dvou letech odpočinku potvrdil, že má chuť vrhnout se znovu do práce. „Mám dvě nabídky. První je z ciziny, druhá z Česka,“ prozradil v rozhovoru pro iSport.cz. Už dříve byl při tom o služby držitele Zlatého míče z roku 2003 zájem z Blízkého východu, konkrétně ze Saúdské Arábie. Tato stopa podle všeho nevychladla, dokonce se objevilo jméno konkrétního klubu, kam by Nedvěd mohl od začátku roku nastoupit.

Klidné vánoční svátky, rozbalování dárků, chvíle rozjímání v dalších dnech? Jak pro koho. „Ještě jsem se pro žádnou cestu nerozhodl. Mám na to celé Vánoce,“ navnadil Pavel Nedvěd necelý týden před Štědrým dnem, že se chystá něco velkého v jeho životě i funkcionářské kariéře. „Myslím, že v roce 2025 se něco stane,“ pokračoval v určitějších náznacích, že se zase zapojí do fotbalového dění.

S tím, že nechal otevřené, zda to bude doma, nebo v cizině. Jen Itálii, kde dlouhá léta působil v Juventusu, vyloučil. Pozornost proto vzbudilo, když se objevil na „inspekci“ v Hradci Králové – právě tam by ho podle iSport.cz rád viděl další bývalý hráč Ivo Ulich, který spojil síly s miliardářem Ondřejem Tomkem, dalším zájemcem o vstup do východočeského klubu.

Nedvěd se rovněž zmínil, že jiné nabídky mezitím padly. Nehledě na to, že na poslední chvíli odmítl už domluvenou pozici manažera české reprezentace, už jedna z nich pravděpodobně přišla ze Saúdské Arábie, která se do své Saudi Pro League snaží nalákat světové osobnosti, ať už na hřiště, nebo do zázemí. Rodák z Chebu v březnu navštívil klub Al-Qadisiyah, který se pak pochlubil snímkem, jak sedí na tribuně s klubovou šálou v rukách. „Ze Saúdské Arábie měl nabídku, ale nedopadlo to,“ potvrzuje jeden z jeho bývalých spoluhráčů.

Nyní by to klapnout mohlo, protože zájem neopadl. Právě že vůbec. Server Expres.cz pak přišel s informací, že od ledna Nedvěd nastupuje jako sportovní ředitel klubu Al-Šabab z Rijádu. Šestinásobný mistr, který nastupuje na Stadionu krále Fahda pro téměř 63 tisíc diváků, je aktuálně na šestém místě tabulky. Pro bývalého reprezentanta, který byl rozkročený mezi Itálií a Českem, by to znamenalo razantní významnou životní i fotbalovou změnu.

Shodou okolností tým zatoužil rovněž přivést do kádru z Newcastlu slovenského brankáře Martina Dúbravku. A právě v zápase s Al-Šababem, jehož fanoušci skandovali „Messi, Messi!“ se dopustila obscénního gesta hvězda týmu Al-Nasr Cristiano Ronaldo.