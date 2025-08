Legia o úroveň jinde, Baníku by Konferenční liga slušela. Co posily a nabídka za Riga?

Zase ty penalty… Po roce opět o potenciálním postupu Baníku v předkole evropského poháru rozhodl pokutový kop, tentokrát proti Legii Varšava posledních minutách zklamal David Buchta. Ale vidina evropského podzimu stále není ztracená, ve hře je Konferenční liga, v cestě stojí Austria Vídeň. „Dlouhodobě si myslím, že ta soutěž by Baníku slušela víc. Zároveň pokud nebude víc investovat do kádru, nebude to slučitelné s plány být součástí top čtyřky,“ říká v ostravském speciálu Ligy naruby Michal Kvasnica, který prohru 1:2 v Polsku viděl na vlastní oči.