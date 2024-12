Nedvěd se rozhodl. Míří na Blízký východ, jeho angažmá propálil kouč

Je to venku. A netrvalo to ani tak dlouho. Přitom před vánočními svátky Pavel Nedvěd , během akce Noc s legendou pořádanou Jaromírem Jágrem, v rozhovoru pro deník Sport a web iSport.cz pronesl následující. „Mám dvě nabídky, obě jsou velice zajímavé. Jedna je z ciziny, jedna od nás. Chci se tomu pověnovat. Uvidím, kde bych mohl být prospěšný a kde by mě to bavilo. Velmi důkladně vše zvažuji,“ pronesl vítěz Zlatého míče pro nejlepšího fotbalistu Evropy z roku 2003.

Deník Sport zjistil, že ona „česká“ nabídka byla z Hradce Králové. Významný balík akcií východočeského fotbalového klubu se totiž snaží získat Ivo Ulich v kooperaci s miliardářem Ondřejem Tomkem a právě Nedvěda společně oslovili v souvislosti s pozicí generálního ředitele. Tahle linka je – minimálně na nějaký čas – mrtvá.

Bývalá hvězda Juventusu bude s jistotou působit v zahraničí. Od prvního ledna se stavá manažerem Al-Šababu, šestého klubu saúdské profesionální ligy. Jako první spojil Nedvěda s klubem z hlavního města Rijádu server Expres.cz během vánočních svátků na základě utajených zdrojů.