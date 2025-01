Arsenal, West Ham! Kde v Londýně leží budoucnost ikony Sparty? Rvačka o Rosu

Z mlhy nad Temží se vynoří útlá postava. Rozhlédne se s otázkou: „Tak kam? Na sever do Islingtonu, nebo na východ do Stratfordu?“ Tak nějak by mohl vypadat příběh Tomáše Rosického (44).

Rudý prapor visí po zmršeném podzimu na půl žerdi. Dá se od něj prchnout a »statečně« svěřit osud Sparty někomu, kdo si za pověstných 33 stříbrných půjde na třídu Milady Horákové načmárat tlustou čárku do životopisu. Udělá to direktor a ikona klubu Rosický?

Favorit je z Emirates

Zdroje Blesku se v reakcích na opakovanou zvěst britského listu The Guardian: „Rosický je nejžhavějším kandidátem na post sportovního ředitele Arsenalu,“ shodují v čase. Coby Sibyly s pohledem do budoucna už tolik ne. „Teď Rosa určitě neodejde. Neudělal by to, ale v létě to může být jinak,“ pověděl hráčský agent, jenž si s činovníky na Letné podává dveře. „Co jsem zaslechl, tak Křetínský pro něj ladí funkci ve West Hamu, kde má podíl,“ dodává.

Dává to špetku logiky, neboť majitel Sparty vlastní 27 % akcií »Hammers«, nicméně dle mínění jeho kolegy je favoritem oddíl Rosického druhého srdce z Emirates Stadium. „Rosa si často volá s trenérem Arsenalu a bývalým spoluhráčem Artetou, který tam má od všeho klíče a volnost rozhodování. Když bude mít tu možnost i po sezoně, bude to Arsenal,“ soudí náš muž blízký sparťanskému velínu. Může to být ta pravá adresa. Tomáš Rosický odehrál za »Gunners« 246 utkání, nastřílel v nich 28 gólů a vzpomínky vygumovat nejdou…