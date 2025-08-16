Slončík jako Šulc? Talent je v kleci, zájem má nejen Hradec. Jasno bude po víkendu
Sedí odstrčený v koutě, nehraje… Tom Slončík čeká v Plzni na adekvátní šanci, která však stále nepřichází. Miroslav Koubek sází na jiné. A to i po odchodu Pavla Šulce. V Hradci Králové by blonďatého tvůrce hry brali po jarní zkušenosti okamžitě, v kabině má připravené místo, ale situace je zamotanější. Zájemců z Česka je víc. Podle informací deníku Sport a webu iSport.cz se věc dostane na stůl po víkendovém ligovém kole.
Už je to víc než rok, co se Tom Slončík upsal na čtyři roky Plzni. Úsměvy však brzo vystřídaly rozpaky. Talent ze Zlína na západě Čech strádá. Jestliže se jarní hostování v Hradci Králové z důvodů minimální vytíženosti ve Viktorii bralo jako logický vývoj a pochopitelný krok, současná situace už je alarmující. Dvacetiletý kreativec v Plzni zase nehraje. Během sedmi soutěžních zápasů v nové sezoně nebyl ani jednou členem základní sestavy, Miroslav Koubek jej využil jen třikrát coby hráče z lavičky. Dohromady odehrál skromných osmašedesát minut…
A v klubu řeší, co se Slončíkem dál. Případ má dvě roviny. Nejprve ta plzeňská: náročný trenér chce mít pro podzimní rejdy v Chance Lize, Evropské lize a MOL Cupu široký kádr, aby se v případě nenadálých zranění či karetních trestů nedostal do komplikací. Odchodu ofenzivního záložníka se brání i proto, že dosud nevymyslel ideální náhradu za Pavla Šulce. Mění rozestavení, zkouší vhodnou hráčskou typologii, k jednoznačné odpovědi se však zatím nedostal. Tah Slončíkem ale dosud nezkusil. V sobotu hraje Plzeň na Dukle. Tak třeba tam…
Koubkova (ne)důvěra
Jenže v zákulisí se ví, že tihle dva si zrovna nepadli do oka. Vztahově