Slončík jako Šulc? Talent je v kleci, zájem má nejen Hradec. Jasno bude po víkendu

Skončí Tom Slončík znovu v Hradci?
Skončí Tom Slončík znovu v Hradci?Zdroj: Pavel Mazáč / Sport
Tom Slončík v přípravném utkání proti Českým Budějovicím
Prince Adu během odvety s Glasgow Rangers
Choreo fanoušků Plzně při odvetě s Rangers
Martin Jedlička proti Rangers nastoupil v masce
Rafiu Durosinmi a jeho gól do sítě Rangers
Rafiu Durosinmi proti Rangers otevřel skóre
Rafiu Durosinmi proti Rangers otevřel skóre
14
Fotogalerie
Radek Špryňar
Chance Liga
Sedí odstrčený v koutě, nehraje… Tom Slončík čeká v Plzni na adekvátní šanci, která však stále nepřichází. Miroslav Koubek sází na jiné. A to i po odchodu Pavla Šulce. V Hradci Králové by blonďatého tvůrce hry brali po jarní zkušenosti okamžitě, v kabině má připravené místo, ale situace je zamotanější. Zájemců z Česka je víc. Podle informací deníku Sport a webu iSport.cz se věc dostane na stůl po víkendovém ligovém kole.

Už je to víc než rok, co se Tom Slončík upsal na čtyři roky Plzni. Úsměvy však brzo vystřídaly rozpaky. Talent ze Zlína na západě Čech strádá. Jestliže se jarní hostování v Hradci Králové z důvodů minimální vytíženosti ve Viktorii bralo jako logický vývoj a pochopitelný krok, současná situace už je alarmující. Dvacetiletý kreativec v Plzni zase nehraje. Během sedmi soutěžních zápasů v nové sezoně nebyl ani jednou členem základní sestavy, Miroslav Koubek jej využil jen třikrát coby hráče z lavičky. Dohromady odehrál skromných osmašedesát minut…

A v klubu řeší, co se Slončíkem dál. Případ má dvě roviny. Nejprve ta plzeňská: náročný trenér chce mít pro podzimní rejdy v Chance Lize, Evropské lize a MOL Cupu široký kádr, aby se v případě nenadálých zranění či karetních trestů nedostal do komplikací. Odchodu ofenzivního záložníka se brání i proto, že dosud nevymyslel ideální náhradu za Pavla Šulce. Mění rozestavení, zkouší vhodnou hráčskou typologii, k jednoznačné odpovědi se však zatím nedostal. Tah Slončíkem ale dosud nezkusil. V sobotu hraje Plzeň na Dukle. Tak třeba tam…

Koubkova (ne)důvěra

Jenže v zákulisí se ví, že tihle dva si zrovna nepadli do oka. Vztahově

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

