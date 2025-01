Hrůzný den cyklisty Bábka: Musel pod kudlu! Manželka řešila zloděje

Takový leden si závodník Tomáš Bábek (37) nejspíš nepředstavoval ani v tom nejhorším snu. Musel se podrobit operaci a nenechaví lapkové si mezitím vzali na paškál vůz jeho ženy.

Dvojnásobný mistr Evropy fanouškům ukázal fotku z nemocničního lůžka, kde ukazuje zdvižený palec. „Živý po operaci čelisti,“ přidal strohý text. Záhy ale fanouškům sdílel text své manželky, která se rozepsala podstatně víc. Kromě toho, že měla manžela v nemocnici, totiž musela řešit také obří nepříjemnost.

„Díky za komplikaci života!“ napsala Magda Bábek Faukalová naštvaně k obrázku vyskleného okénka u spolujezdce. „Když mě moje máma o něčem poučuje, často se bráním tím, že jsem přece dospělá, je mi přes třicet, mám dvě děti a nejsem hloupá. Hloupá možná ne, ale naivní extrémně. Jak je možné, že pořád žiju na obláčku a mám tolik důvěry v lidi?“ ptala se sama sebe poté, co našla poškozený vůz.

„Když jsem ve spěchu nasedla do auta (klasicky ranní nestíhačky s holkama před prací), lekla jsem se a první, co mě napadlo, jestli jsem tak špatně zaparkovala, že mi někdo »dal lekci« anebo nějaký chudák školák bude mít velký průšvih, když se na to přijde,“ přemítala v hlavě nad tím, co mohlo vybitému okénku předcházet. „Parkovala jsem totiž u školky a kousek je základka. Vše se stalo mezi 7:47 a 7:53,“ vysvětlila. Navíc se ani nemohla obrátit na svého muže, který měl tou dobou úplně jiné starosti.

„Volám tátovi, co mám dělat, protože Tom měl dnes operaci. A on, že zavolat policii. Moje myšlenky byly: Vážně je to nutné? A v tom jedna paní na ulici: Ježiš, co vše vám ukradli? A v tom až mi to došlo. Sakra! Vše mi doprd**e ukradli. Notebook, klíče, peněženku (doklady moje i holek – máme letět za chvíli na dovču), svačinu vedle v papírové tašce, šaty,“ přemítala nad způsobenou škodou.

Její text potom slavný cyklista sdílel i u sebe na profilu s vlastním komentářem. „Dnes mezi operací fajn k řešení. No, tak snad ty peníze někomu pomohou a nebudou jen na fet. Ale doklady mých dětí a ženy by vrátit mohl," shrnul stručně Tomáš, kterého teď čeká především zotavování se po zákroku.