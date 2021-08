Bábek se těší na rychlý velodrom. Soupeře nastudoval na videu

Toto prostředí velmi dobře zná. Při svém působení v japonské keirinové lize totiž Tomáš Bábek blízko velodromu v Izu, asi 100 kilometrů od Tokia, dva roky bydlel. „Měl jsem nostalgické pocity, když jsem dorazil. A je to smutné kvůli zdejším pravidlům. Vidím to akorát z autobusu, když jedem z jednoho kopce z vesničky na druhý na velodrom. A jinak se tady cítíme jak na nějakém svěťáku, ne úplně tolik jako na olympijských hrách, protože jsme tady jenom dráhoví cyklisté,“ poznamenal jediný český účastník v této disciplíně.

Tím, že zde působil, zná zdejší velodrom velmi dobře. Nebo si to alespoň myslel. „Tři roky jsem na něm nejezdil, takže jsem si na něj trošičku zvykal a říkal si: Safra, ten velodrom vypadá úplně jinak, než si ho pamatuju. A je to pravda, protože tady vyměnili dřevo, dráha je jiná, působí úplně jiným dojmem. Řekl bych, že je lepší, než bývala, je snazší na ní jezdit. Povrch dobře drží, je velice rychlá,“ přiblížil Bábek.

Pro dráhaře je to podle něj změna k lepšímu. „Je to příjemné, když se jede rychle. Budou se tady ale jezdit bomby. Mně to jezdí dobře, ale ostatním taky, tak to bude velká bitva,“ těšil se Čech před středečním startem. Co se týče rychlých jízd, měl naprostou pravdu, protože už v úterý zde Italové v týmové stíhačce zajeli nový světový rekord.

Vzhledem k pandemii covidu měl český reprezentant ztíženou přípravu, dlouho mohl trénovat jen doma v Brně na starém venkovním velodromu. Kvůli tomu, že byl zrušen i poslední závod, který se měl před olympijskými hrami konat, musel jeho tým improvizovat. Nakonec zvládli přípravu v Bulharsku. „Jednalo se o věci, které nemůžeme ovlivnit, maximálně se jim můžeme přizpůsobit, což jsme udělali, myslím, na sto procent. Přes všechny šlamastyky, které nás potkaly na této cestě, jsme přípravu využili maximálně,“ byl přesvědčený Bábek.

Zrušené závody ho docela mrzely, protože mohly být jedinou příležitostí, jak před ooH zjistit, jak jsou na tom soupeři. „Úplně bych nepřipomínal, kdy jsem závodil naposledy. Bylo to před devíti měsíci. Je to trochu těžké. Ale udělali jsme v Bulharsku s klukama mezi sebou dvoudenní závody, kde jsem si hodně sáhl na dno sil. Nešetřili mě. Teď jedu videoanalýzy, abych se dostal do závodního módu,“ prozradil, jak se chystá na své soupeře.

Vedle videí se také na živo okukoval s protivníky při trénincích. „Nikdo neví, co čekat, každý bude asi ve vynikající formě. Ale dlouho jsme spolu nezávodili, když nepočítám pár darebáků, kteří si tajně uspořádali závody v Evropě, na které nás nepozvali. Japonci z toho byli úplně nepříčetní, že si to dovolili,“ postěžoval si Bábek. Zmíněnými darebáky byli Nizozemci, Němci, Francouzi a Britové.

Co ho před středečním sprintem těší, je fakt, že se sám v této disciplíně, která není jeho výstavní, hodně zlepšil. „Pokud se všechno zadaří a zopakuju časy z tréninků, mohlo by to být zajímavé v rámci mých osobních rekordů. A pak by se daly využít ke keirinu,“ věří úřadující mistr Evropy z kilometru s pevným startem, což ale není olympijská disciplína.

Hlavní vystoupení od 24letého sportovce očekávejte až o víkendu, kdy se v sobotu a v neděli jede keirin, zdejší top. Právě v Japonsku totiž vznikl. A jak fanoušky ke sledování těchto závodů láká sám Bábek? „Určitě mohou čekat fakt velké souboje, přetahovanou. Proto je tady keirin tolik populární, proto se na něj sází tolik peněz. Kdokoliv z 30 závodníků může stát na bedně. A každý se o to bude rvát,“ slíbil Čech.

Japonci zde mají podle něj dva velké favority, kteří budou domácím prostředím hodně nahecovaní. „Ale je tu spoustu dalších závodníků. Ono se to dost střídá, jednou vám to může vyjít, je to bomba, jindy stačí špatné rozhodnutí ve špatný moment a všechno přijde vniveč. Je to tvrdé, ale divácky strašně zajímavé. Favorit může vypadnout a naopak. Pro diváky je to pokaždé wow kvůli těm zvratům. Budu bojovat a počítám s tím, že do bitvy nepůjdu sám,“ dodal.

Divácká kulisa by měla být i přímo na velodromu. Izu totiž patří pod jinou prefekturu než Tokio, a tam diváci na sportovních akcích být mohou. „Bude to super, jsem rád, že tady budou, i když jenom japonští. Většina z mých kamarádů, kteří tady žijí, se tam nedostane. Ale vzhledem k tomu, že jsem tady dva roky závodil, třeba i své jméno uslyším z tribuny. Bude příjemné si zazávodit před lidmi,“ těší se Bábek.