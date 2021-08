Bábek vysvětluje dráhové disciplíny: V keirinu napětí i obrovská rychlost

Dráhová cyklistika je jednou z velkých olympijských disciplín, zejména pak na těchto Hrách. Keirin, který je divácky velmi atraktivní, totiž vnikl právě v Japonsku. Že se v disciplínách tohoto sportu nevyznáte? Nevadí, vysvětlí vám je ten nejpovolanější, český reprezentant Tomáš Bábek. Na olympiádě se sám ukáže ve sprintu jednotlivců a keirinu. „Ačkoliv závody Grand Prix jsou mnohdy spíš bojový sport, Japonci se naučili i ten olympijský a bude to zajímavé. Zvolili jinou taktiku,“ říká muž, který sám nějakou dobu v Japonsku závodil.

Keirin: rozjezd za motorkou, pak ostrá bitva Tuto podívanou si nechali Japonci až na závěr Her. Aby ne. „Je to prapůvodní disciplína z Japonska, kde vznikla kolem padesátých let minulého století. Jezdí se tam ale maličko jinak, nicméně na olympiádě ji uvidíme tak, že se pojede na šest kol. Šest závodníků vyjede z pevného startu. První tři kola se zařadí za motorku, která jim rozjede tempo až na 50 km/h. Po třech kolech motorka odstupuje a začíná se závod. V ten moment mohou teprve závodníci motorku předjet a začít mezi sebou závodit na tři další okruhy,“ vysvětluje Tomáš Bábek. Už dřív se nechal slyšet, že keirin v Japonsku je spíš bojový sport. Na Hrách se ale budou muset i místní reprezentanti držet striktních pravidel. „Tihle závodníci, kteří se teď soustředí na mezinárodní olympijský keirin, jsou samozřejmě vynikající Grand prix jezdci v Japonsku, ale umí to už velmi dobře, zvolili i jinou taktiku. Takže myslím, že s tím nebudu mít problém, že kontakt, pokud tam nějaký bude, bude minimální,“ je přesvědčený muž, který dva roky v Japonsku působil. A kdo jsou největšími hvězdami, které se vyplatí u keirinu sledovat? „Hodně se to střídá. Řekněme, že máme nějakých 20 top závodníků, kde prakticky kdokoliv může stát na bedně na OH. Skromně se tam možná také řadím. Ale asi největší zrak je teď upírán na Japonce, kterými jsou Yudai Nitta a Yuta Wakimoto, kteří poslední dva tři roky předvádí neskutečné výkony. A samozřejmě na Holanďany, kde bude Herrie Lavreysen a můj kamarád Matthijs Büchli.“ Dráhová cyklistika je hodně rychlý sport. V keirinu však prý nehraje roli jen rychlost. „Záleží, jak to zrovna vyjde, jestli se jede delší taktika, začne se závodit brzo, tak to většinou bývá pomalejší. Nebo se déle čeká, a pak se tam může dosáhnout rychlosti až 80 km/h,“ prozrazuje Čech. Bábek představuje dráhařské disciplíny na OH. Vrací se oblíbený madison

Sprint jednotlivců: dva v čele a pak velká mezera Jde o druhou disciplínu, ve které bude mít Česko na OH zastoupení, a opět ji pojede Bábek. „Díky tomu, že jsem vyjel keirin, mám i místo ve sprintu. Bohužel pro mě a pro tým to budu muset obsadit já, i když si myslím, že kluci jako Martin Čechman nebo Jakub Šťastný by to taky dobře zvládli. Ale nejde to,“ bylo trochu líto rodákovi z Brna. V čem tedy spočívá tato disciplína? „Je to závod, který se začíná kvalifikací na 200 metrů s letmým startem, a následně podle zajetých časů se závodníci seřadí do rozjížděk po dvou a závodí se jeden proti druhému na tři okruhy.“ Největší hvězdy: „Tady určitě Herrie Lavreysen z Holandska, Jeffery Hoogland a řekl bych teď ze sprinterů, kteří jim stíhají, protože tihle dva jsou opravdu odskočení, je Mateusz Rudyk z Polska, který je kousíček za nimi. A pak je mezera, a až potom skupina, kam patříme ve sprintu my ostatní, a to je tak o půl třídy níž,“ přiznává Bábek. Tomáš Bábek ve sprintu • Foto Facebook Tomáše Bábka

Sprint týmů Po individuálních disciplínách je tady jedna týmová. „Jede se na tři kola s pevným startem. Tři závodníci vedle sebe na startovní čáře. Vystartují z bloku, zařadí se za sebe: raz, dva tři. Po prvním kole závodník z první pozice odstříhává, zůstávají dva. V podstatě taková štafeta. Druhý zůstává se třetím, objedou další kolo, odstřídává a třetí sám dokončuje třetí kolo a měří se jeho čas na pásce,“ říká Bábek, který v českém týmu sám jezdí pozici tři. Na OH však český tým není. „Bohužel se nám to nepodařilo vyjet, nominační kritéria byla fakt velmi přísná, bude startovat pouze osm týmů z celého světa.“ Právě třetí pozice je nejnáročnější. „Úkolem posledního je vystartovat stejně jako ti kluci před ním, rychle se za ně zařadit, což bývá mnohdy velmi těžké. A pak začít co nejdřív šetřit, být schovaný v háku, jak my říkáme, aby mu zbyly síly na třetí kolo, protože na třetí pozici jedu nejdelší vzdálenost a musím tým dovézt do cíle ideálně ve stejné rychlosti, jakou jsem dostal,“ doplňuje Bábek. Tomáš Bábek, Dominik Topinka a Martin Čechman vybojovali na mistrovství Evropy v dráhové cyklistice stříbrnou medaili v týmovém sprintu. • Foto Dukla Brno Sprint