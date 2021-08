Bábek ukázal vybavení na Hry. Kolo za statisíce patří k nejlevnějším

V minulosti své sportovní vybavení pro iSport.cz ukázal cyklista Zdeňek Štybar, sparťanský záložník Lukáš Vácha či bývalá tenistka Barbora Strýcová. Tentokrát vás do zákulísí svého sportu nechá nahlédnout dráhový cyklista Tomáš Bábek, který dnes postaví na start závodu v keirinu.

„Je to prapůvodní disciplína z Japonska, kde vznikla kolem padesátých let minulého století. Jezdí se tam ale maličko jinak, nicméně na olympiádě ji uvidíme tak, že se pojede na šest kol. Šest závodníků vyjede z pevného startu. První tři kola se zařadí za motorku, která jim rozjede tempo až na 50 km/h. Po třech kolech motorka odstupuje a začíná se závod. V ten moment mohou teprve závodníci motorku předjet a začít mezi sebou závodit na tři další okruhy,“ vysvětluje Tomáš Bábek.

1. Kolo

„Je to sériově vyráběné kolo od francouzské značky. Ačkoliv je sériově vyráběné, je to model určený přímo na olympijské hry v Tokiu, který existuje už od roku 2019. Získat ho od Francouzů bylo ale poměrně složité a podařilo se nám to až teď. Jeho cena se pohybuje mezi 300–350 tisíci korun. Trošku úsměvné je, že to bude jedno z nejlevnějších kol, které na olympiádě vůbec bude. Cyklistické velmoci sériově vyráběná kola nepoužívají, mají většinou svůj vlastní vývoj a ceny tak začínají na milionu korun. Britská kola dokonce na 1,5 milionu. Ačkoliv se tedy cena může zdát někomu vysoká, v porovnání s ostatními je tomu naopak.“

2. Aerohelma

„Podle tvaru se naší helmě říká kapka. Je to aerodynamická přilba, která se používá i na silniční cyklistiku, a to při časovkách. Konkrétně tuhle používá i tým Sky. Vzhledem k tomu, že u nás v Česku jezdíme na dráze především krátké disciplíny, začaly jsme používat tyto kapky, které zaručují maximální aerodynamičnost a minimální odpor vzduchu. Je to běžná standartní sériově vyráběná helma a vyjde zhruba na 10 tisíc.“

3. Brýle

„Brýle se na dráze vozí především kvůli rychlosti. Jezdíme i 80 kilometrů v hodině, což by bez nich nebylo úplně příjemné. Většinou ale mají čirá skla, nejsou tmavá jako u klasických slunečních brýlí. Nejčastěji je sklo přímo součástí aeropřilby a tvoří tak celý aerodynamický koncept.“

4. Kombinéza

„S kombinézou na olympiádu byla trochu komplikace. Původně jsme ji chtěli objednat od britské značky, která se specializuje na vybavení pro dráhovou cyklistiku. Bohužel se nám na ni ale nepodařilo včas sehnat finanční prostředky. Kombinéza včetně testování posedu a rebrandingu vychází na 250 tisíc korun. Peníze se nám sice nakonec sehnat podařilo, ale bylo to už v době, kdy byly výrobní kapacity firmy omezené. Nakonec nám nabídl pomocnou ruku český výrobce, který zhotovil velmi podobný model. Neprováděli jsme sice 3D skenování těla a netestovali ji v aerodynamickém tunelu, jako to dělají Britové, ale i tak je kombinéza velmi kvalitní a lepší než ty klasické vytažené ze sáčku.“

5. Rukavice

„Na řídítkách míváme brusný papír jako grip. Z tohoto důvodu někteří závodníci nosí rukavice, které mají dlouhé prsty a jsou vyrobené z umělé kůže nebo látky. Spousta cyklistů je ale vůbec nevozí. Přemýšlím, že je na olympiádě také mít nebudu a to z aerodynamických důvodů – holá kůže je zkrátka lepší.“

6. Tretry

„Tretry mám od holadské firmy, která je vyrábí na míru podle sádrového odlitku nohy. Stály okolo 40 tisíc a jsou určitě srovnatelné s tím, v čem jezdí ostatní světoví závodníci.“