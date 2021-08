Dráhový cyklista Bábek má na olympiádě o motivaci postaráno: Jede pro zesnulého bráchu!

Osud si s ním nepěkně pohrává. Tomáš Bábek (34) před deseti lety málem zahynul pod koly auta, aby před pár měsíci při nehodě přišel o bratra. Český dráhový cyklista by teď moc chtěl medaili. „Chci jet pro něj,“ říká.

Byl konec března, Bábek se zrovna stal Králem cyklistiky za rok 2020, příprava na olympiádu navzdory koronaviru odsýpala. A pak přišla hrozná zpráva o smrti bratra. „Já si s ním ten tragický den psal, říkal jsem si, že bychom se měli vidět. Měl ale nějaký program, a tak jsme to odložili. A pak se stala ta strašná nehoda,“ vzpomínal Bábek pro Sport.cz na hrozné zprávy.

„To téma je pro mě pořád obrovsky bolestivé. Celá společnost funguje s tím, že smrt vytěsňuje. Jako by neexistovala. Neuvědomujeme si pomíjivost okamžiku a žijeme, jako bychom tu byli napořád,“ dodává Bábek.

Motivace pro Tokio je tak naprosto jasná. „V Tokiu pojedu pro bráchu. Nechci ho zklamat, i když vím, že by byl rád už jen za to, že tam jedu,“ pokračuje Bábek, který má na úspěch dva pokusy: dnes nastoupí do kvalifikace sprintu (8:30, ČT sport), v sobotu pojede keirin, svoji silnější disciplínu.

„Chci na stupně vítězů. Chci medaili! Ve světě sportu není nic víc než placka z olympijských her,“ má jasno cyklista, který před odletem oznámil i jednu radostnou novinu, s manželkou Magdalenou očekávají narození druhého potomka. Nějaké ty dobré zprávy si Bábek zaslouží!