Šampioni Šišková a Naumov nasedli na tragický let: Poslední vzkaz synovi!

Ruská média ho nejprve řadila na seznam smrti. Naštěstí mylně. Americký krasobruslař Maxim Naumov (23) v letadle, které se srazilo ve Washingtonu s vojenským vrtulníkem, necestoval. Jeho rodiče a krasobruslařští šampioni Jevgenija Šiškovová (52) a Vadim Naumov (55) bohužel takové štěstí neměli. Svému synovi ale krátce před tragédií adresovali dojemná slova, která mu nejspíš budou v hlavě znít celý život...

Úřady nepředpokládají, že mohl někdo z cestujících přežít. Let společnosti American Airlines, který mířil z Kansasu do Washingtonu se krátce před přistáním v hlavním městě USA srazil s vojenskou helikoptérou Black Hawk a oba stroje se po nehodě zřítily do ledové řeky.

Mezi 64 lidmi, kteří se nacházeli na palubě komerčního letu, byli i ruští krasobruslařští šampioni z roku 1994 Jevgenija Šiškovová a Vadim Naumov. Pár, stejně jako několik další krasobruslařů, se vraceli z mistrovství USA, které se konalo právě v Kansasu.

Zahraniční média nejprve spekulovala o tom, že spolu s rodiči letěl i jejich syn Maxim. Podle posledních zpráv ale mladík odcestoval už v pondělí. Šiškovová a Naumov se prý zdrželi kvůli tomu, že jejich svěřenci měli svá vystoupení ještě před sebou. Svému dítěti ale věnovali emotivní příspěvek na sociálních sítích. Vázal se k tomu, jak si Maxim vedl na soutěži.

„Ještě jednou. Jsme velmi pyšní na Maxima, který se po 7. místě v krátkém závodě dostal na stupně vítězů na národním šampionátu. Tento krásný a emotivní výkon je výsledkem týmové práce. Obrovský dík patří Serhijovi a Irině Vajpanovým a samozřejmě Adamu Blakeovi za jeho nádhernou choreografii klasiky! Maxim si vydobyl své místo v týmu 4 kontinentů," těšilo nadšené rodiče.

Tehdy nejspíš ani jeden z trojice netušil, že žádný další úspěch už spolu bohužel nikdy neoslaví. Předpokládá se, že životy Jevgenije a Vadima vyhasly právě po tragické nehodě. Americké úřady uvedly, že záchranné práce se po několika hodinách změnily na vyprošťovací a vypadá to, že nikdo z letadla ani helikoptéry bohužel nepřežil...