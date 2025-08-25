Fiasko na závěr! Kvitová se na US Open rozloučila s kariérou: Ubrečené sbohem!
Pobrečela si, srdce jí pukalo. Deprese? Kdepak, s tím za tenisovou srdcařkou Petrou Kvitovou (35) nechoďte. Do sportovního důchodu odešla vyrovnaná a s úsměvem na tváři.
Definitivní sbohem kariéře dala v pondělí dvě minuty po poledni newyorského času. V prvním kole grandslamového US Open rupla 1:6, 0:6 s Francouzkou Parryovou, až 107. hráčkou světa. Ne, ani na tyhle soupeřky už Petra po svém comebacku absolutně nestačila...
Potupena kanárem
Kvitová jen podtrhla marnost, která ji provázela po celou dobu jejího dobrodružného návratu na kurty po narození syna Petra. V zápase nestíhala, hned první servis prohrála čistou hrou. Od fanoušků v téměř liduprázdné třetí největší newyorské aréně slyšela spíš jen soucitný potlesk v momentech, kdy občas získala fiftýn. Trápení trvalo jen 53 minut, musela spolknout možná nejtěžší porážku kariéry s kanárem na rozloučenou.
Ničeho nelituji
„Doufala jsem, že to bude ode mě lepší show, ale emočně to bylo těžké,“ přiznala poté, co utřela slzy. Dlouho se držela, ale když přešla kurt, aby se objala s manželem Jiřím Vaňkem, z očí jí vytryskl hotový gejzír. Dojalo ji i krátké rozlučkové video, které jí organizátoři přichystali. „Díky, New Yorku, že právě tady byl můj poslední taneček. Vůbec ničeho nelituji. Byla to dlouhá a báječná cesta,“ řekla česká hvězda. Nakonec se široce usmála a hrdě odkráčela do sportovního důchodu. Petro, i my děkujeme!