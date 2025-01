Zmatený gólman: Puk, nebo nachos, co mám chytat? NHL zažila na ledě i kuře

Byl to takový hezký nacho gól. Leon Draisaitl zavezl kotouč do útočného pásma a nabil brokovnici Coreymu Perrymu. Ten dal ránou bez přípravy druhý gól Edmontonu. Dobrý zásah. Brankář Washingtonu moc nereagoval, cosi ho rozhodilo. Logan Thompson ukazoval na předmět ležící vedle místa, odkud Perry vypálil. Tácek s nachos. Na led ho těsně předtím hodil někdo z diváků.

Úterní bitva dvou elitních týmů NHL měla ve třetí třetině bizarní vložku. Domácí Oilers využili situace. Corey Perry se na levém kruhu napřahoval na svůj one-timer kousek od ležícího tácku. Naštěstí hokejkou trefil jen kotouč. Snížil na 2:3. Nicméně následovala přestávka pro úklid ledu.

Brankář Capitals si stěžoval rozhodčím. Kouč Spencer Carbery se k němu přidal. Bez úspěchu. Thompson poté vzal vinu na sebe a pravil, že se přestal soustředit. Nečekaná situace ho zjevně vyvedla ze hry. „Tohle jsem ještě nikdy neviděl. Ale samozřejmě musím hrát, dokud se nepískne. Moje chyba,“ přiznal po zápase brankář, který v této sezoně patří k nejlepším v lize.

Přistání porce mexických chipsů se sýrem hru příliš neovlivnilo. Krabička dopadla na led správnou stranou, tedy dnem dolů. Pokud by se nachos rozprskly po ledě, hra by byla pravděpodobně přerušena okamžitě. Takhle se pokračovalo do dokončení akce. V médiích ocenili předvídavost dotyčného diváka.

Navíc přišel s něčím neotřelým. Přesnost, originalita a snaha se ozvláštnit jsou faktory, které taky hrají roli. Není známo, že by někdo z hlediště hodil nachos. Nicméně nikdo další naštěstí neměl choutky tento čin napodobit.

„V první chvíli jsem si ničeho nevšiml. Až pak kluci začali křičet: ‚Jsou to nachos.‘ Blesklo mi, jestli má cenu to napadnout,“ popisoval Carbery. „Bavili jsme se o tom pak v trenérské místnosti. Myslím, že nachos na ledě NHL ještě nezažila. Říkali jsme si: ‚Schoval je někdo? Možná nám je mohli přinést ukázat do kabiny.‘“

Nachos jsou novinkou v seznamu věcí, které jsou k jídlu a skončily na hrací ploše. Zrovna v Edmontonu už sbírali z ledu hovězí maso, naposledy během play off 2024. Na finále Stanley Cupu 2017 v Nashvillu někdo propašoval do hlediště sumce. Vzduchem už létaly na hřiště hamburgery, hotdogy, vafle. V Detroitu samozřejmě chobotnice.

Házení těchto mořských živočichů na ledovou plochu v zápasech play off je jednou z nejstarších a stále udržovaných tradic v NHL. Chobotnice mají Red Wings přinést štěstí na cestě za Stanley Cupem. S nápadem přišli už v roce 1952 bratři Jerry a Pete Cusimanové, kteří vlastnili obchod s rybami. V té době tým musel ve vyřazovacích bojích osmkrát vyhrát, aby získal Pohár. Osm chapadel symbolizovalo osm vítězství. V moderní éře je jich potřeba víc, nicméně tento obyčej v Detroitu přetrvává dodnes.

Dal dva góly, pak hokejkou zlikvidoval krysu

Na Floridě zase vrhají na led plastikové hlodavce. V zahajovacím zápase sezony 1995/96 proti Calgary vstřelil Scott Mellanby dva góly. V šatně pak svou holí zlikvidoval krysu, kterou tam objevil. Brankář John Vansbiesbrouck jeho počin nazval Rat trick v narážce na třígólové představení.

Největší gól však bylo živé kuře, které v roce 1988 skončilo při zápase Los Angeles Kings proti Montrealu na ploše v hale Great Western Forum. „Během hry jsem si najednou všiml něčeho zvláštního. Co to leží na ledě? Zvláštní bylo, že hra pokračovala třeba ještě přes minutu. Hráči projížděli kolem kuřete. Napadlo mě: Kdy to konečně přeruší?“ vzpomínal televizní komentátor Bob Miller.

Vystrašená drůbež přežila bez větší újmy. Kuře opatrně zvedli a odnesli do bezpečí. Nic se mu nestalo. Nachos byly po úklidu nepoživatelné.