Kvitová se připravuje na bolestivé porážky a slibuje: Vrchol bude Wimbledon!

Jde s kůží na trh, hlavou se jí honí i černé myšlenky. Tenisová maminka Petra Kvitová (34) má ale jasnou vizi, kdy chce po návratu podávat ty nejlepší výkony: přece ve Wimbledonu!

Nejslavnější turnaj planety vyhrála už dvakrát (2011 a 2014) a právě na něm chce být na přelomu června a července v top formě. „Zatím tomu nechávám volný průběh. Ráda bych měla nejlepší formu na trávu, aby to na ní vygradovalo,“ prozradila Petra v rozhovoru pro Českou televizi.

Teď, nebo nikdy

Její avizovaný comeback, který odstartuje 24. února na turnaji v texaském Austinu, způsobil poprask. „Když jsem na konci roku 2023 dohrála v Číně a pak otěhotněla, tak jsem si neříkala, že bych měla chuť se někdy vrátit. Tenis už byl pro mě hodně náročný, nebavilo mě to, byla jsem vyčerpaná,“ popisovala matka sedmiměsíčního syna Petra. Jenže po porodu se vše změnilo. Sport jí chyběl, znovu v srdci zahořela láskou k tenisu. „Chci si to ještě jednou zkusit a kdy, když ne teď? V březnu mi bude 35, pak už na to budu stará,“ dumala.

Brzdí ji jizva

Pozvolný návrat k fyzickým aktivitám nebyl snadný i kvůli komplikovanému porodu. „Měla jsem akutního císaře, takže rekonvalescence byla delší. Kvůli jizvě jsem nemohla servírovat, což je největší limit i teď,“ přiznala. Naplno trénuje teprve tři týdny, proto optimismus fanoušků brzdí. „Chtěla bych upozornit lidi, ať opravdu nedoufají v zázrak. V ruce to tak nějak je, ale nohy tam nejsou, údery nejsou tak čisté a servis je pořád asi nejhorší. Tenis prostě není v tuto chvíli na úrovni, že bych mohla vyhrát turnaje. „Budu ráda, když vyhraji nějaký zápas,“ smála se.

Strach z ostudy

Díky zmraženému žebříčku má garantovánu pomoc od turnajových organizátorů, s hlídáním na turnajích pomáhá rodina, do Ameriky s ní pocestuje bratr. Těší se, ale má i obavy. „Aby nebyla ostuda a uhrála jsem aspoň pár gamů. Nejspíš přijde hodně porážek, a ty mě vždycky bolely. Ale beru to jako novou kariéru, v mém případě už třetí,“ připomenula už jeden návrat po pauze kvůli pořezané ruce.