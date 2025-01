Záruba s Norou ve při s fanoušky kvůli Jágrovi v O2 areně: Hádka o potlesk!

Komentátor Robert Záruba (57) s partnerkou Norou Fridrichovou (47) na hokeji Sparta – Kladno (5:2) tak trochu po cimrmanovsku ukazovali do hlediště: Akorát támhle vzadu, to je snad jediná výjimka, aplaudovali Jaromíru Jágrovi (52)!

Slavný útočník s číslem 68 se v dresu extraligových Rytířů dost možná rozloučil s O2 arenou. Tedy s největší tuzemskou halou, kde naposledy skóroval za národní tým: Ve čtvrtfinále domácího šampionátu v roce 2015 dvěma góly zařídil postup do semifinále přes Finsko (5:3). Jen Otec náš zrovna nebyl na nebesích, protože Češi neurvali medaili. Při loňském zlatu shlížel Jarda aspoň z VIP tribuny.

V úterý hrající majitel kladenského klubu Jágr po chybě ve druhé třetině sám sebe posadil. Po konci utkání zůstal s hlavou zabořenou k ledu. „ Přesto měl dostat od VŠECH fanoušků ovace. Stojí na konci velké cesty. Najednou jakoby sám,“ napsal Záruba z České televize na X.com. „Mrzí mě, že tu nebyla možnost mu na rozloučenou zatleskat,“ přidala se jeho láska Nora, která v ČT skončila po sporech s vedením.

A co děkovačka?!

„Těžko mohl dostat ovace, když jako jediný nešel po zápase poděkovat svým fanouškům v kotli, kteří fandili ze všech sil po celý zápas navzdory té zoufalosti, jakou na na ledě viděli,“ namítl oblíbenému páru jeden z příznivců Rytířů. Záruba na to odpověděl, že na děkovačky »Džegr« nebyl zvyklý ani v NHL: „Tohle byla ta vzácná výjimka, kdy měl od hlasatele a fanoušků dostat výzvu se vzkazem »Ano, dnes bída, ale my jsme nezapomněli«.“ Hádku musí ukončit sám Jarda. Buď dotáhne Rytíře do play-off a narazí znovu na Spartu, nebo změní rozhodnutí o poslední sezoně.