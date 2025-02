Zápasník Kincl po tragédii v Hradci radí: Víc MMA!

Dvojnásobná vražda, která se stala v Hradci Králové otřásla celým Českem. Tragická událost zasáhla i MMA bojovníka Patrika Kincla (35), který z města na východu Čech sám pochází. A fanouškům odkryl nápad na to, jaká prevence před podobnými útoky by podle něj měla smysl...

Pod organizací OKTAGON získal Patrik Kincl titul ve střední váze. Nyní trénuje v hradeckém klubu All Sports Academy. Proto se i jeho dotkla tragédie, ke které v Hradci Králové došlo. „Podobný příspěvek se nepíše vůbec lehce, ale je potřeba si nalít čisté vody. Včerejší hradecká tragédie bohužel potvrzuje smutný trend vzrůstajících útoků na veřejných místech pomatenými jedinci,“ začal prohlášení.

A přidal návrhy, jak takovým útokům samotářských nečitelných jedinců předejít. „Nejjednodušší a nejdůležitější krok je vzdělání. Čas dal bohužel PhDr. Andreji Drbohlavovi za pravdu a osobně se chystám na nějaký jeho seminář," poukázal na práci známého psychoterapeuta a etopeda, který se proslavil důslednými analýzami vrahů, jejich profilu a chování.

To byla první z Kinclových rad. A pak přišla další. „Dostat se do formy a to ideálně přes MMA. Sorry všem propagátorům různých sebeobran, ale není nic bližšího ulici než ostrý sparring. Po třetí permici bych začal přemýšlet o zbrojáku a výcviku se železem.“

Na závěr dodal třetí radu: „Nakonec bych kombinoval MMA s dobrými kurzy sebeobrany.“ V komentářích pak ale částečně připustil, že možná ani tyhle metody by nemusely stačit a evidentně by bylo lepší, kdyby se v Česku stalo legálními držiteli zbraní více lidí než je tomu dosud. „Bohužel se asi začne stále více naplňovat fráze: Špatného člověka se zbraní, zastaví pouze dobrý člověk ze zbraní. Teď aby těch dobrých bylo dost.“

Nezbývá než doufat, že se předpovědi slavného bijce nenaplní...

