Rulík o nominaci na ZOH, opomíjení Chlapíka i Kubalíkovi: Chtěl do NHL? Měl jet na MS
Nelíbily se mu některé omluvenky hráčů před květnovým MS. Třeba u Dominika Kubalíka kouč Radim Rulík předpokládal, že v Dánsku a Švédsku zabojuje o návrat do NHL. Pomohlo by to jemu i národnímu týmu, jehož náčelníci budou na podzim skládat olympijský výběr pro únorový slet hvězd v Miláně. Kouč reprezentace v rozhovoru pro deník Sport a web iSport probral zevrubně klíčová témata včetně kritického počtu kontroverzních odchodů zdejších junáků do kanadské juniorky. „Nesouhlasím s nimi,“ říká 60letý trenér mistrů světa z Prahy.
Objedná si kafe, karafu vody a na svém klasickém místě zpoza skla restaurace stadionu v Říčanech sleduje hemžení šikovných hráčů s potenciálem účasti na ZOH a MS. Při neoficiálních trénincích české špičky s vazbou na zámořské soutěže Radim Rulík vykládá o tom, jak se těší na Davida Tomáška v úboru Oilers, vysvětlí, proč dal v povinných dokumentech přednost Pavlu Zachovi před Tomášem Hertlem, zmíní příčinu opomíjení Filipa Chlapíka na velkých akcích i důvod, proč by měl mít nyní větší šanci. Co by změnil na poli tolik propírané budoucnosti českého hokeje?
Jaké to pro vás je z pracovního hlediska sledovat hráče pouze za sklem prvního patra stadionu? Je to k něčemu dobré?
„Do Říčan jezdím, jen abych měl přehled, jak hráči téhle možnosti využívají. Záleží na nich, jestli chtějí přijet, nic není povinné. Jde spíš o kontakt, i když ne úplně přímý. Přijdu je maximálně pozdravit do kabiny. Z hokejového hlediska to nemá váhu, nejsem tady, abych sledoval, v jaké jsou formě a podobně. Vůbec ne. Líbí se mi spíš myšlenka, že mají možnost udělat si herní trénink, protože v klubech ji nemají. Pokud je nechají bruslit s týmem, tak mimo pětky. Tady si můžou zahrát hokej a zkusit, co budou potřebovat v kempech. Je to výborný krok. Díky svazu, že k tomu pro ně vytvořil podmínky. Myslím, že to chybělo a já sem jedu, abych se podíval a měl trošku zpětnou vazbu.“
Jak často do Říčan jezdíte?
„Letos podruhé, jinak spíš jezdím po extraligových klubech. Měli jsme taky ukázkové tréninky pro trenéry akademií. To je hlavní náplň. Ale chci mít i přehled o klucích z Ameriky a vidět je, než odjedou. Mluvím teď o hráčích, kteří jdou na farmy. Nebavím se o stálicích NHL, ale o těch, kteří o místo bojují. Chci je vidět, jak na tom jsou, což k tomu taky patří.“
Snahy uspořádat takovou formu přípravy byly už dřív, jenže až po šampionátu v Praze se podařilo ji uskutečnit. Hráči se sejdou, je mezi nimi spousta mladých, kteří můžou vidět Hertla nebo Nečase, poznají se. Je i tohle důležité?
„Jde o komunitu kluků, kteří k sobě mají navzájem respekt. Pro mladé je skvělé, že si můžou zatrénovat s hráči, kteří v zámoří už něčeho dosáhli, a mají pozici úplně jinou, než ti, co o ni začínají bojovat. I z toho pohledu je kontakt mladých s nimi skvělý. Mají možnost společně si v tomhle období zatrénovat s hráči takové úrovně. Tohle se jim vždycky nenaskytne.“
Váš asistent Marek Židlický bývá s hokejisty přímo na ledě. Jakou má roli?
„Je tam jako hráč. Čekají nás dva vrcholy, uvažujeme o něm… (směje se) Snaží se upoutat moji pozornost. Takže sleduju i jeho. Takových obránců moc nemáme.“
Začátkem září musíte nahlásit longlist hráčů, kteří připadají v úvahu pro olympiádu. Není sestavování takového seznamu dlouho dopředu spíš věštba z křišťálové koule?
„Je. I na mistrovství světa nahlašujeme do stovky hráčů. Směrem k olympiádě se snažíme počet malinko zredukovat. Je s tím strašně práce, co se týče administrativy. Teď jsme na nějakých 70 až 80 jménech. Asi se domluvíme, že těch osmdesát hráčů směrem k olympiádě bude stačit. Ale největší problém je, že akreditace musí být nahlášeny do 1. září. Přitom v té době se ještě ani nerozjedou kempy NHL. Nevíme, kdo z mladých kluků, kteří už třeba v minulé sezoně nakoukli v NHL, dostane šanci. Jestli někdo nevyběhne, nevylítne. Takže je to fakt věštění. Raději ty kluky na seznam zařadíme, abychom si později nevyčítali, že jsme je tam nedali. Ale hráče z kanadské juniorky tam uvádět nebudeme. Nemyslím, že odtud by někdo šel do NHL. Ale z AHL ano.“
Hráč se dá vyměnit pouze v případě zranění?
„Můžeme už brát hráče z longlistu, zařadit ty, kteří budou mít vyřízenou akreditaci. Takže i výměna za zraněného hráče je možná v rámci seznamu. Ale tady se jedná o nominaci, která se má zveřejnit 19. ledna. Budeme ji tudíž dělat v první polovině ledna a následně hráče informovat.“
Místa pro hráče z Evropy budou
Zatímco českých brankářů v NHL přibývá, hráčů v poli je pořád míň. Ne všichni budou zastávat významné role. Jaká kritéria budou rozhodovat?
„Právě to bude rébus, který teď už nosím v hlavě. Přeju si, abychom měli co nejvíc hráčů na prvních třech lajnách. Ale samozřejmě, máme tam i hráče ve čtvrtém útoku jako David Kämpf v Torontu. Pro mě však představuje vyzkoušeného hráče, který výborně pracuje v nároďáku. Takový typ potřebujeme. Má zrovna smůlu, že Toronto je našlapané. Dokonce před posledním play off vypadl ze sestavy, protože před uzávěrkou přestupů získali další hráče. Vznikl přetlak a Davida poslali na tribunu, v play off odehrál jen jeden zápas. Strašně mu fandím, aby v Torontu zase získal zpátky pozici, kterou měl, nebo aby ho vytrejdovali jinam, kde ji dostane, protože si ji zaslouží. On je opravdu kvalitní hráč. Neříkám, že pro první dvě lajny, ale v NHL stoprocentně pro třetí. Vůbec bych se toho nebál.“
Takže i tohle budete sledovat?
„O to právě jde. Zároveň budeme doufat, že co nejvíc hráčů se dočká využití v NHL. Pak nebude žádná diskuse. Nepochybuju o hráčích, kteří přijdou z tak