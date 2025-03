Krasobruslař Naumov po jízdě pro zesnulé rodiče: Zhroutil se v slzách!

Bolest a srdcervoucí pláč! Krasobruslař Maxim Naumov (23), který přišel při lednovém leteckém neštěstí ve Washingtonu o oba rodiče, se po své jízdě na charitativní show zhroutil v slzách. Během chvíle s ním plakala celá hala.

Do historie americké krasobruslařské rodiny se 29. leden zapsal černým písmem. Po srážce letadla s vrtulníkem zemřelo všech 67 lidí na palubě, řada z nich přitom patřila k americkému krasobruslařskému týmu. Symbolem leteckého neštěstí se stal příběh krasobruslaře Maxima Naumova, který přišel o své světově uznávané trenéry, ale především rodiče Jevgenii Šiškovovou (†52) a Vadima Naumova (†55).

Nejen jim, ale i zbytku krasobruslařských mladých hvězd, které se v osudný den vraceli ze soustředění, byla věnovaná akce Legacy on Ice. Té se vedle pozůstalého Maxe Naumova zúčastnili například americká národní šampionka Amber Glennová, dvojnásobný olympionik Johnny Weir či úřadující mistra světa Ilia Malinin.

„Všichni jsme tu, abychom se navzájem podporovali, ať už to byli naši přátelé, kteří byli v letadle, rodinní příslušníci, trenéři, spoluhráči, blízcí,“ řekl bronzový olympijský medailista z roku 2014 Jason Brown. „Všichni za tímto sportem cestujeme. abychom mohli dělat to, co milujeme. Cestování je tak obrovskou součástí toho, co děláme, proto to námi všechno opravdu otřáslo,“ dodal.

Obrovskou smršť emocí přinesla zejména jízda osiřelého Naumova. Ten hrdě a s bravurou odjel celou svou sestavu, kterou si připravil na oblíbenou píseň svých rodičů. Při tónech známé skladby Ave Maria se k němu pak přidali další účinkující. Po dojemném vystoupení mladý krasobruslař padl na kolena a před plnou halou se rozplakal. Rázem mu ve stoje aplaudoval celý stadion a tváře diváků také smáčely slzy. Pláč jím cloumal natolik, že dlouho ani nebyl schopen vstát.

Na pietní místo pak Naumov přivezl dvě bílé růže na památku obou rodičů, potom odjel se zapálenou svíčkou do útrob stadionu.

Diváky také velmi zasáhl moment, kdy se krasobruslaři shromáždili uprostřed ledové plochy, utvořili v objetí kruh a nad nimi se na kostce promítala jména a úspěchy zesnulých kolegů. Jen zázrakem se na kostce nepromítalo jméno i Maxima. Ten soutěžil před osudnou havárií na národní soutěži a byl účastníkem soustředění s rodiči. Když skončil těsně pod stupni vítězů, rozhodl se ihned odletět domů. Jen pár dnů před svými rodiči. Kdyby se rozhodl zůstat, nezůstal by z rodiny Šiškovové a Naumova nikdo.