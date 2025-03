Fotbalový šok: Legendární brankář (†47) spáchal sebevraždu!

Zdrcující zpráva dorazila ze srbského klubu Partizan Bělehrad. Tým i fanoušci oplakávají svou brankářskou legendu. V pouhých sedmačtyřiceti letech se rozhodl ukončit svůj život Radiša Ilić.

Fanoušky milovaný brankář byl nalezen bez známek života ve čtvrtek 13. března. Patřil mezi výrazné postavy srbského klubu Partizanu Bělehrad. Byl totiž součástí týmu, který postoupil do Ligy Mistrů v roce 2010 přes Anderlecht. Příznivci klubu vytvořili pokřik s jeho jménem a ten ho provázel po celou kariéru v Bělehradu.

Zahrál si i jedno utkání za národní tým Srbska. V přátelském utkání proti Makedonii nastoupil do prvního poločasu a udržel čisté konto. Po ukončení kariéry působil do roku 2016 jako trenér brankářů v Partizanu.

Ilić se rozhodl svůj život ukončit náhle skokem ze své terasy. Důvody nejsou známé. Fanoušci tak oplakávají smrt své legendy a do nebe skandují to, co znal brankář ze stadionu: „Jsi náš brankář číslo jedna, Radišo!“