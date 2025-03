Brazilská fotbalová modla a dávný sexsymbol Argentiny (72): Aféra s pornobabičkou!

S míčem u nohy omámil Brazilec Ronaldinho (44) houf žen. Že by se teď nechal sám svést hvězdou starých komedií a erotický diamant z Argentiny? S pravdou ven!

Příběh začal nevinně. Někdejší fotbalová modla a vítěz Ligy mistrů s Barcelonou ze sezony 2005/06 si udělal fotku s Gracielou Alfanovou (72) v hotelové lobby. Argentinská herečka, která se coby pracující důchodkyně stále ráda odhaluje jako ve filmech a na obálkách časopisů na přelomu 70. a 80. let minulého století, pak natočila nahotinku ve sprše – a šup s tím na sociální sítě pro miliony fanoušků!

Ronaldinhovi by to, co se stalo v Punta del Este v Uruguayi, mohlo být putna. Jenže pomluva hodně udělá, a tak útočník s číslem 10 (celým jménem Ronaldo de Assis Moreira) se zapletl do aférky s »pornobabičkou« v roli fotografa.

Vždyť sám bude dědečkem. Až sexy Graciela v televizní estrádě kápla božskou: „To video miluju! Ale Ronaldinho kameru nedržel, byla to dívka z hotelu. Říkala jsem jí: Zůstaň tu, ani hnout, zakrývám si paží, co chci skrýt. Nehýbej se!“ Jihoamerická telenovela tak má nezvykle šťastný konec!