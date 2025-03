Uznávaný i proklínaný boss Plzně Adolf Šádek slaví kulatiny a dostal... Klíště k padesátinám!

U příležitosti kulatého životního jubilea může být muž obdarován lahvinkou koňaku Courvoisier či produkcí striptérky. Adolf Šádek dostal ke své nelíčené radosti pomyslného parazita.

Jedněmi velebeného, druhými obávaného a třetími proklínaného bosse Plzně navštíví Abrahám dnes. V čase, kdy se jeho zaměstnanci drží jako klíště druhého fleku tabulky, jenž obnáší předkolo Ligy mistrů. Věděli, že po výhře Sparty v Olomouci (2:1) musejí v neděli naplno bodovat v Mladé Boleslavi, a pod tlakem jako v papiňáku tam zvítězili 2:0.

Tutovej blázen

„Vnímáme to jako lítý boj o druhé místo. Bylo potřeba reagovat na sobotní výsledky konkurence. Hodně si toho ceníme, že se nám podařilo,“ pravil trefně kouč Viktorie Miroslav Koubek. Nějakou tou prémií to jistě ocenil i Šádek. Bývaly doby, kdy na ní neměl. Je to jen pár pátků, kdy dotoval Viktorii ze svého, půjčil si 150 milionů korun a sám o sobě prohlásil: „Kdo mě zná, ten ví, že jsem tutovej blázen.“

Dnes je se západočeským oddílem ve vatě. V této sezoně Evropské ligy vydělal cirka 365 milionů a dostane další dárek. Ve čtvrtek mu k prvnímu duelu osmifinále přijede slavné Lazio Řím! Tomu Adolfu Šádkovi, který se od tuctového provozního diskotéky v Sokolově prodral do pozice tuze vlivné persony české kopané. Je místopředsedou Ligové fotbalové asociace a nevyloučil, že o stejnou funkci ve FAČR bude usilovat při květnové volbě.