Statečný Hybš porazil rakovinu. Manželka Lucie: Udělám pro tebe všechno!

Mazlil se v Ďolíčku s míčem a posílal véčko z prstů na kameru. Bek Bohemians Matěj Hybš (32) se vrátil do práce poté, co porazil rakovinu, a zahlaholil: „Klokani, tak mě tady máte.“

Jelikož dobrých zpráv není nikdy dost, svádí to k psaní o Matějově statečnosti, jenže... Nikdo by to nedokázal lépe než jeho půvabná manželka a mamka synka Eliota (3) Lucie (30)! Tady je její dojemný vzkaz na Instagramu vhánějící slzy do očí. „Pořád jsem myslela na tenhle okamžik. Kdy tě zase uvidím s balonem, se svým týmem, s úsměvem na tváři. To mi celou dobu dávalo sílu. A teď je to tady,“ začala své vyznání Lucie.