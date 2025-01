Vyhrála Turnaj mistryň, bronz na LOH. Teď šok: sezonu prošla s rakovinou

Příběh hodný velké bojovnice sdílela poslední den roku na sociálních sítích kanadská tenistka Gabriela Dabrowská (32). Jedna z nejlepších deblistek současnosti a vítězka letošního Turnaje mistryň ve čtyřhře a bronzová olympijská medailistka z Paříže se fanouškům svěřila, že jí na jaře 2024 byla diagnostikována rakovina prsu. Přesto dál sbírala tenisové vavříny. „Můj pohled se změnil z ‚musím to udělat‘ na ‚je mi dovoleno to udělat,‘ nechala se slyšet Dabrowská.

Kanaďanka s tíživým břemenem hrála dlouho. Poprvé zjistila, že něco nemusí být v pořádku, když si v druhé polovině roku 2023 nahmatala v prsu bulku, ale okolím i vyšetřením byla uklidněna. Lékař jí dokonce tehdy řekl, že to nic není, tak hrála dál.

V dubnu 2024 však měla dojem, že se bulka zvětšuje. Lékař WTA jí doporučil důkladné vyšetření. Diagnóza byla jasná a věta, na kterou se snad ani nedá připravit. Máte rakovinu. „Byla to slova, která mi obrátila život naruby, myslela jsem si,“ zaznělo v prohlášení kanadské hrdinky.

Dabrowská poněkud v tichosti podstoupila dvě operace, které jí umožnily rychlý návrat na kurty. Kvůli Wimbledonu a účasti na LOH v Paříži se rozhodla odložit radioterapii (ozařování). Ve Wimbledonu to i přes vážné zdravotní neduhy dotáhla až do finále po boku Novozélanďanky Erin Routliffové. Tenkrát tuto dvojici porazily až v závěrečné bitvě Kateřina Siniaková s Američankou Taylor Townsendovou. Na jejich velký finálový souboj ještě v sezoně mělo dojít.

V Paříži jí to zacinkalo v mixu po boku Felixe Augera-Aliassima. Dabrowská získala pro Kanadu vytouženou medaili, která byla bronzová. Teprve poté řešila další fázi léčby a jen tak mezi řečí jako by si odskočila na finálový podnik WTA v listopadu. Slovutný Turnaj mistryň v Rijádu s Routliffovou opanovaly a dvojici Siniaková, Townsendová vrátily finálovou porážku z Wimbledonu.

Nebyla připravená na pozornost

„Zakončit sezonu takovým úžasným výsledkem se zdá být neskutečné,“ pravila tehdy Dabrowská a teď se takový úspěch opravdu rovná sci-fi. „Vím, že to, oč jsem se s vámi podělila, je šokující, ale jsem v pořádku a budu v pořádku. Včasné odhalení zachraňuje životy, s tím mohu jedině souhlasit,“ prohlásila rodačka z Ottawy odhodlaně a dodala svůj pohled na nemoc, kterou poráží.

„Je pro mě teď mnohem snazší bavit se v různých oblastech svého života, které jsem dříve považovala za břemeno,“ pokračovala Dabrowská ve svém prohlášení, které strhlo lavinu obdivných a povzbudivých reakcí zejména od tenisových kolegyň a soupeřek jako jsou Coco Gauffová, Jessica Pegulaová, Madison Keysová či Ons Džabúrová. Podporu vyjádřili i kolega z olympijského mixu Auger-Aliassime nebo legendární americký deblista Mike Bryan.

A proč se rozhodla vše zveřejnit až nyní se začátkem roku 2025? „Dlouho jsem nebyla připravena na pozornost a otázky, které by se ke mně dostaly. Chtěla jsem si vše ujasnit a řešit v soukromí. Věděli o tom jen moji nejbližší. V současnosti už lépe rozumím své léčbě i vedlejším účinkům a učím se je zvládat. Věřte, že si uvědomuju, jaké mám štěstí, že svůj příběh mohu vůbec vyprávět. Mnozí totiž takový luxus nemají,“ vyznala se Dabrowská a dodala, že jí vlastně rakovina taky otevřela oči.

„Pokud jste mě viděli více se na kurtu usmívat, bylo to upřímné. Nebývala jsem taková vždycky. Na zlepšení svého postoje jsem aktivně pracovala řadu let prostřednictvím terapie. Až diagnóza rakoviny pro mě byla katalyzátorem trvalých změn. Teprve potom jsem si totiž začala vážit toho, co mám. Milující rodiče, úžasné přátele, skvělé trenéry, deblovou partnerku, která při mně stála. Vážím si také přístupu odborníků, zdravotní péče a skutečnosti, že se mohu živit tenisem,“ dodala Kanaďanka, která i přes závažnou diagnózu zakončila rok jako světová deblová trojka.