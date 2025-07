Priske skotačil pod kotlem: Zlepšujeme se. Birmančevič? Tohle chci od něj vidět

Jste opravdu spokojený?

„Byl to určitě těžký zápas, protože jsme se museli tlačit dopředu, vytvářet si nebezpečné situace a zároveň si dát velký pozor na rychlé přechody. Hráli jsme dobře, měli jsme disciplínu a vášeň. I když to ze začátku nešlo, nedali jsme rychlý gól, tak hráči zůstali trpěliví. Díky kvalitě jsme dotáhli utkání do vítězného konce.“

Na výkon v první půli jste reagoval nasazením Matěje Ryneše. Jaký byl plán?

„Zelí (Jaroslav Zelený) neodehrál špatný zápas, ale Ryny má jiné dovednosti. Přinesl ofenzivní kvalitu, rychlost, sílu, agresivitu a centry. Je to docela jednoduché. A hodně nám pomohl.“

Poprvé jste nasadil do základní sestavy ofenzivní trojzubec ve složení Lukáš Haraslín, Jan Kuchta a Veljko Birmančevič. Obstáli proti zatažené obraně?

„Všichni tři odehráli velmi dobrý zápas a vytvořili si hodně nebezpečných situací. Pracovali ale dobře i dozadu, protože byli první linií, na kterou soupeř narazil. Vytvářeli vysoký tlak na defenzivní řadu.“

Křídelník Birmančevič vstřelil gól, klíčovou roli sehrál i před druhou sparťanskou brankou. Pomůže mu to?

„Je pro něj hodně důležité, že dal gól. Ale pro mě je zásadní, že vidím, jak pracuje tvrdě v defenzivní fázi. Je agresivní, nebezpečný. A dopředu pochopitelně víme, co dokáže. Byla to dobrá kombinace toho, co chci od něj vidět.“

Anketa Postoupí Sparta do hlavní fáze Konferenční ligy? Ano Ne Přihlásit se

Takže už je stoprocentně připravený?

„Birmu jsme nechali na hřišti možná víc minut, než jsme plánovali. Ale je super vidět, že je zpátky a tvrdě pracuje. To se pak odráží na hřišti. Je třeba zmínit i Rrahmaniho, který přišel do hry a dal důležitou branku, trefil se podruhé v řadě. Jsem šťastný, že si v ofenzivě vytváříme víc šancí a že máme takovou konkurenci, že kluci jsou vyrovnaní.“

Pavel Kadeřábek odehrál povedené dva ligové zápasy, tentokrát se dařilo Angelu Preciado. Máte plán, jak je postupně nasazovat?

„Nemám pro vás správnou a jednoduchou odpověď. Je to možná o pocitu den před zápasem, abychom odhadli, kdo zrovna udělá na hřišti rozdíl a kdo bude v základní sestavě. Potřebujeme každopádně kvalitu na všech postech. To ukázal Matěj Ryneš, když vystřídal Zeleného. Má jiné dovednosti a hodně nám pomohl. Jsem rád, že máme takovou kvalitu. A potřebuji dělat těžká rozhodnutí.“

Přesto Preciado střídal a držel se za bolavé stehno. Tušíte, co s ním je?

„To je dobrá otázka. Cítil něco ve svalu, ale musíme počkat pár dnů. Až pak se ukáže, jak vážné to bude.“

Potěšilo vás, že jste si připsali první čisté konto?

„To je samozřejmě důležité. Pro Petera (Vindahla), stejně tak pro obránce. A taky pro to, jak chceme hrát. Potřebujeme být pevní v defenzivní struktuře, protože se snažíme dominovat na balonu a musíme si poradit s rychlými přechody soupeře. Pro všechny je super, že jsme neinkasovali. Musíme ale dál tlačit, zlepšovat se. Vidíme ve hře stále víc věcí, které chceme hrát, ale určitě máme limity.“

Co čekáte v dalším předkole od arménského Araratu?

„Bude to určitě další těžká zkouška v Evropě, protože žádný kvalifikační zápas není snadný. Jsme sice vysoko v žebříku, ale když nebudeme připravení, budeme mít problém. Všechna čest Aktobe, ale tohle je soupeř, kterého bychom měli porazit a postoupit přes něj. I když to není nikdy jednoduché. Postupně se ale zlepšujeme, už po zápase proti Boleslavi (3:2) jsem říkal, že jsme měli dobré pasáže a strukturu hry.“