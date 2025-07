Nepřemýšlel jste, že penaltu půjdete kopat vy?

„Chtěl jsem jít kopat, měl jsem míč v ruce. Ale Buchtič říkal, že půjde. Vybavila se mi situace ze Slovácka, kde jsem dal gól a Buchtič za mnou taky přišel, že by chtěl kopat penaltu on. Věřil jsem mu tehdy i teď. Nikdo se na něj nemůže zlobit. Věřil si, ale není to prdel, když ještě chvíli rozhodčí jde něco zkoumat. A vůbec nevím co... Začne na vás hučet dvacet tisíc lidí, nic příjemného. Po té akci jsem byl zafuněný, takže jsem mu říkal, že nemůžu hned kopat já. Ale tou prodlevou jsem si to vzal a byl přesvědčený o tom, že ji zahraju já. Čekal jsem, že to kopne po zemi doleva. Škoda.“

Takže podobné pocity jako po Kodani.

„Úplně stejné...“

I z výkonu?

„Kdybych řekl, že jsme byli lepší, asi bych vás všechny obelhával. Samozřejmě má Legia obrovskou kvalitu na míči, ale když už vedeme, neměli bychom dostávat góly. Už v prvním poločase tam byla dvě varování v podobě neuznaných branek. Měli bychom být celkově vyspělejší, zkusit to nějak dohrát, rozkouskovat. Oni věděli, co a jak chtějí dělat, my jsme běhali mezi nimi bez balonu. K ničemu nás nepustili, nedostali jsme se skoro ani do souboje. Gratuluju jim, asi postoupil lepší tým. Ale mrzí to, protože jsme vedli a nedotáhli to aspoň do prodloužení.“

První zápas byl lepší?

„Tam jsme se dostali aspoň do presinkových situací a do soubojů, ze kterých jsme něco těžili. A hlavně jsme si vypracovali pět nebo šest šancí, ze kterých jsme mohli skórovat. Kdežto tentokrát si ani žádnou šanci nevybavuju.“

Ještě jste tam měl jednu hlavičku přece.

„Vracel jsem se pro centr a snažil se to jen přes obránce dloubnout. Chyběl kousek, gólman to vytlačil na roh. Škoda, jít do druhého poločasu za stavu 2:0 by asi bylo lepší. I když možná ne...“

Věřím, že to s námi nezacloumá

Do druhé půle už nenastoupil David Látal, jak si vedl? A musel jste ho nějak uklidňovat?

„Ne, jen jsem se ho před zápasem ptal, jestli je v pohodě. S klidnou hlavou odpověděl, že úplně. A víc jsem ho nechtěl zamotat. Pomohl nám. Měl tam jeden výborný dotyk nahoru, když šel dopředu a zahodil stopera jak papír. Ukázal, v čem je silný. Je to pro něj povzbuzení do sezony. Věřím, že v naší momentální situaci nám pomůže i v lize svými výkony a góly. Dodá mu to sebevědomí.“

Co teď?

„Oklepat se z toho, hodit to za hlavu a udělat nějaké body v ligové tabulce a zabojovat o skupinu Konferenční ligy. Chceme hrát nadále na špici. Sice Slavia se Spartou taky zakopla, ale musíme začít sbírat body, abychom zůstali na kontakt. Jedeme vyhrát na Duklu. A náš cíl je také postoupit do evropské soutěže. Trošku jsme si to zkomplikovali, mohli jsme být o krok dál. Ale můžeme se odrazit z toho, že jsme na Legii vedli poločas 1:0. Věřím, že to s námi nezacloumá, i když pocity z Kodaně byly v některých z nás ještě dodnes.“

Ale Kodaň vás nakopla.

„Hrajete proti obrovské kvalitě, takže když s ní dokážete hrát vyrovnanou partii, jde se vám na zápasy v české lize lépe a sebevědoměji. Ale teď je to těžké hodnotit.“

A váš výkon? Byl nejlepší v dresu Baníku?

„To nevím, vždyť jsem neměl ve druhém poločase moc dotyků s míčem.“

Fyzicky jste stačil.

„V prvním zápase víc. Těžký... Teď jsem běhal od stopera ke stoperovi a nedostal se do nich. Ale chceme hrát i nadále náročný fotbal, presovat, být aktivní.“

Mohly se projevit i absence?

„To si ani nemyslím. Rozhodly spíš dva inkasované góly, ty bychom neměli dostávat.“

Napravit to můžete proti Austrii Vídeň. Co se vám na první dobrou vybaví u tohoto soupeře?

„Že je Bohemka dvakrát v generálce porazila. Myslím, že padlo hodně gólů. Ale jinak moc nevím, fotbal úplně nesleduju.“ (úsměv)