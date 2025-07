Od Haraslína jsem čekal víc, že to bude otevírat. Ryneš jako Priskeho gamechanger

Vstoupit do diskuse (

PRVNÍ DOJEM PAVLA ŠŤASTNÉHO | První poločas trochu zaváněl velkým průšvihem znamenajícím, že by snad Sparta v kvalifikaci Konferenční ligy nesvalila z cesty hned úvodního soupeře. Po pauze ovšem Letenští proti Aktobe rozjeli rychlou smršť a během sedmi minut v rozmezí 57. až 64. minuty třikrát udeřili. Outsider z Kazachstánu pak už neměl nárok. „Čekal jsem víc od Haraslína, že to bude otevírat, že se bude dostávat na pravou stranu. A že nůžky vyřeší spíš zpětnou přihrávkou do vápna,“ říká Pavel Šťastný v Prvním dojmu. „Gamechangerem se nakonec ukázalo Priskeho střídání v podobě Matěje Ryneše,“ pokračuje redaktor Sportu.