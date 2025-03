Růžová revoluce! Posledních 50 let je Formule 1 jen chlapská záležitost, změní to Abbi?

Poslední závod, který ve formuli 1 jela žena, se datuje k roku 1976. Nezmění se to asi ani v letošní sezoně, která odstartovala už včera v Austrálii. Ale jedno želízko by tu bylo!

Svět motosportu si podmaňuje nesmírně talentovaná Britka Abbi Pullingová (21). Ta se loni stala vůbec první ženou, která ovládla závod formule 4. Následně se stala i šampionkou »F1 akademie« a letos by ráda prorazila v podniku GB3 Championship, od nějž je to jen krůček do světa »opravdových« formulí.

„Dejte nám prostor a my vám dokážeme, že na to máme!“ hlásí Abbi, jež se cítí tak trochu jako průkopnice. Tlačit na kvóty ovšem rozhodně nechce. „Až některá z nás zasedne do kokpitu formule 1, musí si to fakt zasloužit. Nikdo nechce, aby se z toho stala reklamní akce, kde si jen někdo odškrtne kolonku, že závodila žena,“ cítí Pullingová.

Sama si oblíbila barvy své stáje Rodin, symbolicky tak právě ona může odstartovat růžovou revoluci. „Jasně, že chci prorazit! Ale musím jít krůček po krůčku, sezonu po sezoně,“ praví skromně 163 cm vysoká sympaťanda.

Bylo jich pět

Chlapi na ústupu? Podle průzkumů tvoří podíl žen na sledování závodů formule 1 už 40 procent! Vedení šampionátu se to snaží reflektovat a vytváří podhoubí pro to, aby některá z šikovných dam již brzy stála na startu Velkých cen. Za celou 75letou historii F1 se tomu přiblížilo totiž jen těchto pět...

Maria Teresa de Filippisová ( † 89)

Mezi lety 1958 a 1959 se tahle Italka zúčastnila pěti Grand Prix a rovnou třikrát se prokousala kvalifikací. Bod žádný nezískala, titul »první žena v F1« jí ale nikdy nikdo nesebere.

Lella Lombardiová ( † 50)

Poslední žena, která jela hlavní závod. A navíc jediná, která kdy ve formuli bodovala! V GP Španělska 1975 brala půlbod za šesté místo hlavně díky tomu, že hned 18 jejích soupeřů nedojelo do cíle...

Divina Galicaová (80)

Tahle Britka čtyřikrát reprezentovala na olympiádě jako lyžařka. Prosadit se chtěla i mezi rychlými koly, v 70. letech se však ani jednou ze tří pokusů nekvalifikovala do závodu.

Desiré Wilsonová (71)

Jediná pilotka, která kdy vyhrála nějaký závod pod hlavičkou formule 1, byť šlo na jaře 1980 jen o experimentální sérii British Aurora F1. Kvalifikace mezi skutečnou elitu ale Jihoafričance nevyšla.

Giovanna Amatiová (65)

V F1 se zkoušela prosadit také dcerka z vlivné umělecké famílie Amatiů. Při premiérové kvalifikaci v roce 1992 ale dostala hned šestkrát hodiny... Po ní už další žena šanci nedostala.