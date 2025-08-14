Boj o finále Davis Cupu s Menšíkem či Lehečkou. Berdych bere na Floridu i nováčka (19)
Tenisté Jakub Menšík, Tomáš Macháč, Jiří Lehečka, Adam Pavlásek a nováček Petr Brunclík jsou v nominaci pro zápas druhého kola Davisova poháru proti výběru USA. V online rozhovoru s novináři to ve čtvrtek řekl kapitán Tomáš Berdych. Utkání se uskuteční 12. a 13. září v Delray Beach na Floridě. Vítěz souboje postoupí do osmičlenné závěrečné fáze, která se uskuteční od 18. do 23. listopadu v Itálii v Boloni.
„Mohu říct, že po dohodě se všemi kluky jsou k dispozici všichni, které potřebuji,“ řekl Tomáš Berdych k nominaci.
Češi, kteří soutěž v letech 2012 a 2013 ve starém formátu ovládli, se pokusí probojovat do finálové fáze po dvou letech. V minulém ročníku dohráli ve skupině, v níž nestačili na Španělsko, Austrálii a Francii. Po nepovedeném vystoupení skončil u týmu dlouholetý kapitán Jaroslav Navrátil a vystřídal ho Berdych.
Českou jedničkou je zatím devatenáctiletý Menšík, kterému patří ve světovém žebříčku 17. místo. Macháč drží 24. příčku, Lehečka je o dvě místa za ním. Nováčkem bude Brunclík, který hraje levou rukou.
„To byl pro mě asi jeden z největších důvodů. Vždy chci, aby v týmu byl nějaký mladý kluk. Jelikož je ale ze strany Američanů potenciální šance, že by tam měl být jeden levák mezi singlisty a možná i levák deblista, chtěl jsem pro komfort hráčů, aby měli v přípravě kluka, který na ně může servírovat a hrát levou rukou,“ podotkl Berdych.
Pro devatenáctiletého hráče TK Sparta Praha je nominace splněním dětského snu a motivací. „I když pravděpodobně nenastoupím přímo do ostrého zápasu, chci být pro tým přínosem - v tréninku jako levák, při hecování a v budování vítězné atmosféry. Bude to můj první daviscupový zápas, který naživo uvidím a hned jako člen národního týmu. Soutěže družstev miluju a vždy jsem moc rád reprezentoval Českou republiku.“ uvedl Brunclík.
Stálé zaměření na mladý perspektivní tým
Američané by měli oznámit nominaci ve čtvrtek odpoledne V týmu mohou mít světovou čtyřku Taylora Fritze či šestého hráče světa Bena Sheltona. V elitní dvacítce jsou momentálně také Frances Tiafoe (14.) či Tommy Paul (16.).
Duel proti USA otevřou v pátek 12. září dvě dvouhry. O den později přijde na řadu čtyřhra a zbývající dva singly. Hraje se tradičně na tři vítězné zápasy. S Američany zatím mají Češi negativní bilanci 1:5, naposledy s nimi prohráli v roce 2007.
„Síla našeho týmu je pořád stejná. Stále se koukáme na mladý perspektivní tým a kluky, kteří se derou nahoru. Mám k dispozici tři vyrovnané hráče, mezi kterými se mohu rozhodovat podle aktuální formy, kterou zrovna v daný týden budou mít. Budu se rozhodovat až na místě, jak a kdo bude ten správný,“ řekl Berdych.
Češi postoupili do 2. kola po úspěšné kvalifikaci, na přelomu ledna a února porazili v Ostravě Jižní Koreu 4:0 na zápasy. Američané zvítězili stejným výsledkem na Tchaj-wanu. Druhá fáze Davisova poháru se odehraje necelý týden po US Open v New Yorku.
„Kluci sami moc dobře vědí, jak na tom jsou. Čeká je teď poslední grandslam sezony. Doufám, že tam předvedou co nejlepší tenis, budou na to co nejlépe připravení a to samé si převezou i na Davis Cup,“ doplnil Berdych.