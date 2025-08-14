Předplatné

Barum Rally 2025: program, trasa a startovní listina 54. ročníku

Posádka Jan Kopecký a Jan Hloušek na zlínské Barum Rallye
Posádka Jan Kopecký a Jan Hloušek na zlínské Barum RallyeZdroj: ČTK / Pryček Vladimír
Předzávodní test na Barum Rally 2025
Předzávodní test na Barum Rally 2025
Předzávodní test na Barum Rally 2025
4
Fotogalerie
Otakar Plzák
Rallye
Začít diskusi (0)

Od 15. do 17. srpna čeká fanoušky české rally 54. ročník Barum Czech Rally Zlín. Jeden z nejprestižnějších závodů v České republice je součástí Mistrovství Evropy v rally, proto lze na startu očekávat evropskou závodnickou špičku. Hlavním lákadlem bude účast Jose Verstappena, otce pilota formule 1 Maxe. Program, startovní listinu a další informace najdete v článku.

Program a trasa Barum Rally 2025

RZMísto (Délka)Start
Pátek 15. srpna 2025
-Komárov [Kvalifikační RZ] (7,61 km)09:31
-Komárov [Shakedown]10:15
RZ 1Super RZ - SSS Zlín (3 okruhy) (9,57 km)21:15
Sobota 16. srpna 2025
RZ 2Březová 1 (12,73 km)09:03
RZ 3Halenkovice 1 (17,67 km)10:21
RZ 4Bunč 1 (18,04 km)11:54
RZ 5Březová 2 (12,73 km)14:52
RZ 6Halenkovice 2 (17,67 km)16:10
RZ 7Bunč 2 (18,04 km)17:38
Neděle 17. srpna 2025
RZ 8Pindula 1 (17,22 km)08:03
RZ 9Podhoran 1 (20,61 km)08:56
RZ 10Kateřinice 1 (12,62 km)10:05
RZ 11Pindula 2 (17,22 km)13:29
RZ 12Podhoran 2 (20,61 km)14:22
RZ 13Kateřinice 2 (Power stage) (12,62 km)16:05

Startovní listina Barum Czech Rally Zlín 2025

St. č.Posádka / Vůz
1Miko Marczyk / Szymon Gospodarczyk (Pol. / Škoda Fabia RS Rally2)
2Andrea Mabellini / Virginia Lenzi (It. / Škoda Fabia RS Rally2)
3Mads Østberg / Lucas Karlsson (Nor. / Citroën C3 Rally2)
4Jon Armstrong / Shane Byrne (Irl. / Ford Fiesta MK II Rally2)
5Mille Johansson / Johan Grönvall (Švéd. / Škoda Fabia RS Rally2)
6Simone Tempestini / Sergiu Itu (Rum. / Škoda Fabia RS Rally2)
7Jakub Matulka / Damian Syty (Pol. / Škoda Fabia RS Rally2)
8Stéphane Lefebvre / Andy Malfoy (Fr. / Toyota GR Yaris Rally2)
9Dominik Stříteský / Ladislav Kučera (ČR / Škoda Fabia RS Rally2)
10Simon Wagner / Hanna Ostlender (Rak. / Hyundai I20 N Rally2)
11Max Mcrae / Cameron Fair (Brit. / Citroën C3 Rally2)
12Philip Allen / Craig Drew (Brit. / Škoda Fabia RS Rally2)
13Martin Vlček / Jakub Kunst (ČR / Škoda Fabia RS Rally2)
14Filip Mareš / Radovan Bucha (ČR / Toyota GR Yaris Rally2)
15Jan Kopecký / Jiří Hovorka (ČR / Škoda Fabia RS Rally2)

Kompletní startovní listinu můžete nalézt ZDE.

Trasa Barum Rally 2025

54. ročník Barum Czech Rally Zlín se koná tradičně v okolí Zlína a Kroměříže. Mapy jednotlivých rychlostních zkoušek naleznete na webu czechrally.com.

Dopravní omezení během Barum Rally 2025

Obyvatelé Zlínského kraje by měli během Barum Rally počítat s uzavírkami některých silnic. Rychlostní zkoušku ve Zlíně bude doprovázet uzavření Gahurovy ulice, což si vyžádá odklon spojů MHD ve městě. S uzavírkami musí počítat i ostatní obce, přes které Barum Rally pojede.

Vstupenky na Barum Czech Rally Zlín 2025

  • 680 Kč - třídenní permanentka
  • 250 Kč - vstupenka na jednotlivé RZ
  • zdarma - RZ1 ve Zlíně

Vstupenky můžete nakoupit u benzinových stanic v okolí závodů nebo na visitrally.cz.

Kde sledovat Barum Rally Zlín 2025?

Jednotlivé vstupy ze závodu bude pravidelně vysílat ČT sport. Online výsledky lze sledovat na rally-base.com.

Konečné pořadí Barum Rally 2024

PořadíPosádka (Vozidlo)Konečný čas
1.Dominik Stříteský - Jiří Hovorka (Škoda Fabia RS Rally2)1:41:56,7
2.Simon Wagner - Jara Hain (Škoda Fabia RS Rally2)+19,2
3.Erik Cais - Igor Bacigál (Škoda Fabia RS Rally2)+24,0
4.Adam Březík - Ondřej Krajča (Škoda Fabia RS Rally2)+37,9
5.Filip Mareš - Radovan Bucha (Toyota GR Yaris Rally2)+41,6
6.Efrén Llarena - Sara Fernández (Škoda Fabia RS Rally2)+1:22,3
7.Mikolaj Marczyk - Szymon Gospodarczyk (Škoda Fabia RS Rally2)+1:58,4
8.Hermann Neubauer - Bernhard Ettel (Škoda Fabia RS Rally2)+2:21,4
9.Jan Kopecký - Jan Hloušek (Škoda Fabia RS Rally2)+2:31,0
10.Václav Pech - Petr Uhel (Škoda Fabia R5)+3:15,3

Vítězové Barum Rally od roku 2000

RočníkPosádkaVůz
2024Stříteský / HovorkaŠkoda Fabia RS Rally2
2023Kopecký / HloušekŠkoda Fabia RS Rally2
2022Kopecký / HloušekŠkoda Fabia Rally2 Evo
2021Kopecký / HloušekŠkoda Fabia Rally2 Evo
2019Kopecký / DreslerŠkoda Fabia Rally2 Evo
2018Kopecký / DreslerŠkoda Fabia R5
2017Kopecký / DreslerŠkoda Fabia R5
2016Kopecký / DreslerŠkoda Fabia R5
2015Kopecký / DreslerŠkoda Fabia R5
2014Pech / UhelMini John Cooper Works S2000
2013Kopecký / DreslerŠkoda Fabia S2000
2012Hänninen / Markkula (Fin.)Škoda Fabia S2000
2011Kopecký / StarýŠkoda Fabia S2000
2010Loix / Miclotte (Belg.)Škoda Fabia S2000
2009Kopecký / StarýŠkoda Fabia S2000
2008Loix / Buysmans (Belg.)Peugeot 207 S2000
2007Vouilloz / Klinger (Fr.)Peugeot 207 S2000
2006Kresta / GrossMitsubishi Lancer Evo IX
2005Travaglia / Zanella (It.)Renault Clio S1600
2004Jean-Joseph / Boyere (Fr.)Renault Clio S1600
2003Pech / UhelFord Focus WRC
2002Travaglia / Zanella (It.)Peugeot 206 WRC
2001Kresta / TománekŠkoda Octavia WRC
2000Kresta / TománekŠkoda Octavia WRC

Program MČR v rallye 2025

DatumZávodVítězové 2025
25. - 27. 4. 2025Rallye Šumava KlatovySimon Wagner / Hanna Ostlender (Hyundai i20 N Rally2)
23. - 24. 5. 2025Rallye Český KrumlovJan Kopecký / Jiří Hovorka (Škoda Fabia RS Rally2)
20. - 21. 6. 2025Rally HustopečeAdam Březík - Ondřej Krajča (Škoda Fabia RS Rally2)
12. - 13. 7. 2025Rally BohemiaSimon Wagner / Hanna Ostlender (Hyundai i20 N Rally2)
15. - 17. 8. 2025Barum Czech Rally Zlín 
20. - 22. 9. 2025Rally Pačejov 

Průběžné pořadí MČR v rallye 2025

1. Mareš 176 bodů, 2. Kopecký 175. 3, Wagner 164, 4. Cais 135, 5. Kundlák 100, 6. Stříteský 100.

Průběžné pořadí ME v rallye 2025

  1. Marczyk (Pol./Škoda Fabia RS) 107, 2. Mabellini (It./Škoda Fabia RS) 85, 3. Østberg(Nor./Citroën C3 Rally2) 76, ...31. Stříteský 7, 43. Vlček 2.

Začít diskuzi

Doporučujeme

Články z jiných titulů