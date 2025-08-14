Barum Rally 2025: program, trasa a startovní listina 54. ročníku
Od 15. do 17. srpna čeká fanoušky české rally 54. ročník Barum Czech Rally Zlín. Jeden z nejprestižnějších závodů v České republice je součástí Mistrovství Evropy v rally, proto lze na startu očekávat evropskou závodnickou špičku. Hlavním lákadlem bude účast Jose Verstappena, otce pilota formule 1 Maxe. Program, startovní listinu a další informace najdete v článku.
Program a trasa Barum Rally 2025
|RZ
|Místo (Délka)
|Start
|Pátek 15. srpna 2025
|-
|Komárov [Kvalifikační RZ] (7,61 km)
|09:31
|-
|Komárov [Shakedown]
|10:15
|RZ 1
|Super RZ - SSS Zlín (3 okruhy) (9,57 km)
|21:15
|Sobota 16. srpna 2025
|RZ 2
|Březová 1 (12,73 km)
|09:03
|RZ 3
|Halenkovice 1 (17,67 km)
|10:21
|RZ 4
|Bunč 1 (18,04 km)
|11:54
|RZ 5
|Březová 2 (12,73 km)
|14:52
|RZ 6
|Halenkovice 2 (17,67 km)
|16:10
|RZ 7
|Bunč 2 (18,04 km)
|17:38
|Neděle 17. srpna 2025
|RZ 8
|Pindula 1 (17,22 km)
|08:03
|RZ 9
|Podhoran 1 (20,61 km)
|08:56
|RZ 10
|Kateřinice 1 (12,62 km)
|10:05
|RZ 11
|Pindula 2 (17,22 km)
|13:29
|RZ 12
|Podhoran 2 (20,61 km)
|14:22
|RZ 13
|Kateřinice 2 (Power stage) (12,62 km)
|16:05
Startovní listina Barum Czech Rally Zlín 2025
|St. č.
|Posádka / Vůz
|1
|Miko Marczyk / Szymon Gospodarczyk (Pol. / Škoda Fabia RS Rally2)
|2
|Andrea Mabellini / Virginia Lenzi (It. / Škoda Fabia RS Rally2)
|3
|Mads Østberg / Lucas Karlsson (Nor. / Citroën C3 Rally2)
|4
|Jon Armstrong / Shane Byrne (Irl. / Ford Fiesta MK II Rally2)
|5
|Mille Johansson / Johan Grönvall (Švéd. / Škoda Fabia RS Rally2)
|6
|Simone Tempestini / Sergiu Itu (Rum. / Škoda Fabia RS Rally2)
|7
|Jakub Matulka / Damian Syty (Pol. / Škoda Fabia RS Rally2)
|8
|Stéphane Lefebvre / Andy Malfoy (Fr. / Toyota GR Yaris Rally2)
|9
|Dominik Stříteský / Ladislav Kučera (ČR / Škoda Fabia RS Rally2)
|10
|Simon Wagner / Hanna Ostlender (Rak. / Hyundai I20 N Rally2)
|11
|Max Mcrae / Cameron Fair (Brit. / Citroën C3 Rally2)
|12
|Philip Allen / Craig Drew (Brit. / Škoda Fabia RS Rally2)
|13
|Martin Vlček / Jakub Kunst (ČR / Škoda Fabia RS Rally2)
|14
|Filip Mareš / Radovan Bucha (ČR / Toyota GR Yaris Rally2)
|15
|Jan Kopecký / Jiří Hovorka (ČR / Škoda Fabia RS Rally2)
Kompletní startovní listinu můžete nalézt ZDE.
Trasa Barum Rally 2025
54. ročník Barum Czech Rally Zlín se koná tradičně v okolí Zlína a Kroměříže. Mapy jednotlivých rychlostních zkoušek naleznete na webu czechrally.com.
Dopravní omezení během Barum Rally 2025
Obyvatelé Zlínského kraje by měli během Barum Rally počítat s uzavírkami některých silnic. Rychlostní zkoušku ve Zlíně bude doprovázet uzavření Gahurovy ulice, což si vyžádá odklon spojů MHD ve městě. S uzavírkami musí počítat i ostatní obce, přes které Barum Rally pojede.
Vstupenky na Barum Czech Rally Zlín 2025
- 680 Kč - třídenní permanentka
- 250 Kč - vstupenka na jednotlivé RZ
- zdarma - RZ1 ve Zlíně
Vstupenky můžete nakoupit u benzinových stanic v okolí závodů nebo na visitrally.cz.
Kde sledovat Barum Rally Zlín 2025?
Jednotlivé vstupy ze závodu bude pravidelně vysílat ČT sport. Online výsledky lze sledovat na rally-base.com.
Konečné pořadí Barum Rally 2024
|Pořadí
|Posádka (Vozidlo)
|Konečný čas
|1.
|Dominik Stříteský - Jiří Hovorka (Škoda Fabia RS Rally2)
|1:41:56,7
|2.
|Simon Wagner - Jara Hain (Škoda Fabia RS Rally2)
|+19,2
|3.
|Erik Cais - Igor Bacigál (Škoda Fabia RS Rally2)
|+24,0
|4.
|Adam Březík - Ondřej Krajča (Škoda Fabia RS Rally2)
|+37,9
|5.
|Filip Mareš - Radovan Bucha (Toyota GR Yaris Rally2)
|+41,6
|6.
|Efrén Llarena - Sara Fernández (Škoda Fabia RS Rally2)
|+1:22,3
|7.
|Mikolaj Marczyk - Szymon Gospodarczyk (Škoda Fabia RS Rally2)
|+1:58,4
|8.
|Hermann Neubauer - Bernhard Ettel (Škoda Fabia RS Rally2)
|+2:21,4
|9.
|Jan Kopecký - Jan Hloušek (Škoda Fabia RS Rally2)
|+2:31,0
|10.
|Václav Pech - Petr Uhel (Škoda Fabia R5)
|+3:15,3
Vítězové Barum Rally od roku 2000
|Ročník
|Posádka
|Vůz
|2024
|Stříteský / Hovorka
|Škoda Fabia RS Rally2
|2023
|Kopecký / Hloušek
|Škoda Fabia RS Rally2
|2022
|Kopecký / Hloušek
|Škoda Fabia Rally2 Evo
|2021
|Kopecký / Hloušek
|Škoda Fabia Rally2 Evo
|2019
|Kopecký / Dresler
|Škoda Fabia Rally2 Evo
|2018
|Kopecký / Dresler
|Škoda Fabia R5
|2017
|Kopecký / Dresler
|Škoda Fabia R5
|2016
|Kopecký / Dresler
|Škoda Fabia R5
|2015
|Kopecký / Dresler
|Škoda Fabia R5
|2014
|Pech / Uhel
|Mini John Cooper Works S2000
|2013
|Kopecký / Dresler
|Škoda Fabia S2000
|2012
|Hänninen / Markkula (Fin.)
|Škoda Fabia S2000
|2011
|Kopecký / Starý
|Škoda Fabia S2000
|2010
|Loix / Miclotte (Belg.)
|Škoda Fabia S2000
|2009
|Kopecký / Starý
|Škoda Fabia S2000
|2008
|Loix / Buysmans (Belg.)
|Peugeot 207 S2000
|2007
|Vouilloz / Klinger (Fr.)
|Peugeot 207 S2000
|2006
|Kresta / Gross
|Mitsubishi Lancer Evo IX
|2005
|Travaglia / Zanella (It.)
|Renault Clio S1600
|2004
|Jean-Joseph / Boyere (Fr.)
|Renault Clio S1600
|2003
|Pech / Uhel
|Ford Focus WRC
|2002
|Travaglia / Zanella (It.)
|Peugeot 206 WRC
|2001
|Kresta / Tománek
|Škoda Octavia WRC
|2000
|Kresta / Tománek
|Škoda Octavia WRC
Program MČR v rallye 2025
|Datum
|Závod
|Vítězové 2025
|25. - 27. 4. 2025
|Rallye Šumava Klatovy
|Simon Wagner / Hanna Ostlender (Hyundai i20 N Rally2)
|23. - 24. 5. 2025
|Rallye Český Krumlov
|Jan Kopecký / Jiří Hovorka (Škoda Fabia RS Rally2)
|20. - 21. 6. 2025
|Rally Hustopeče
|Adam Březík - Ondřej Krajča (Škoda Fabia RS Rally2)
|12. - 13. 7. 2025
|Rally Bohemia
|Simon Wagner / Hanna Ostlender (Hyundai i20 N Rally2)
|15. - 17. 8. 2025
|Barum Czech Rally Zlín
|20. - 22. 9. 2025
|Rally Pačejov
Průběžné pořadí MČR v rallye 2025
1. Mareš 176 bodů, 2. Kopecký 175. 3, Wagner 164, 4. Cais 135, 5. Kundlák 100, 6. Stříteský 100.
Průběžné pořadí ME v rallye 2025
- Marczyk (Pol./Škoda Fabia RS) 107, 2. Mabellini (It./Škoda Fabia RS) 85, 3. Østberg(Nor./Citroën C3 Rally2) 76, ...31. Stříteský 7, 43. Vlček 2.