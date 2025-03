Program formule 1 v roce 2025: jaká bude další sezona F1?

Program a kalendář F1 2025

Datum a čas Závod Okruh (délka) Počet kol 16. března (5:00) Velká cena Austrálie 🇦🇺 Albert Park / Melbourne (5,278 km) 58 23. března (8:00) Velká cena Číny Shanghai International Circuit (5,451 km) 56 6. dubna (7:00) Velká cena Japonska 🇯🇵 Suzuka Circuit (5,807 km) 53 13. dubna (17:00) Velká cena Bahrajnu 🇧🇭 Bahrain International Circuit (5,412 km) 57 20. dubna (19:00) Velká cena Saúdské Arábie 🇸🇦 Jeddah Corniche Circuit (6,174 km) 50 4. května (22:00) Velká cena Miami 🇺🇸 Miami International Autodrome (5,412 km) 57 18. května (15:00) Velká cena Emilia Romagny 🇮🇹 Autodrom Enzo e Dino Ferrari (4,909 km) 63 25. května (15:00) Velká cena Monaka 🇮🇩 Circuit de Monaco / Monte Carlo (3,337 km) 78 1. června (15:00) Velká cena Španělska 🇪🇸 Circuit de Catalunya / Barcelona (4,675 km) 66 15. června (20:00) Velká cena Kanady 🇨🇦 Circuit Gilles Villeneuve (4,361 km) 70 29. června (15:00) Velká cena Rakouska 🇦🇹 Red Bull Ring (4,318 km) 71 6. července (16:00) Velká cena Velké Británie 🇬🇧 Silverstone Circuit (5,891 km) 52 27. července (15:00) Velká cena Belgie 🇧🇪 Circuit de Spa-Francorchamps (7,004 km) 44 3. srpna (15:00) Velká cena Maďarska 🇭🇺 Hungaroring (4,381 km) 70 31. srpna (15:00) Velká cena Nizozemska 🇳🇱 Circuit Park Zandvoort (4,259 km) 72 7. září (15:00) Velká cena Itálie 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza (5,793 km) 53 21. září (13:00) Velká cena Ázerbájdžánu 🇦🇿 Baku City Circuit (6,003 km) 51 5. října (14:00) Velká cena Singapuru 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit (5,063 km) 61 19. října (21:00) Velká cena USA 🇺🇸 Circuit of The Americas / Austin (5,513 km) 56 26. října (21:00) Velká cena Mexika 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez (4,304 km) 71 9. listopadu (18:00) Velká cena Brazílie 🇧🇷 Autodromo José Carlos Pace (4,309 km) 71 23. listopadu (5:00) Velká cena Las Vegas 🇺🇸 Las Vegas Street Circuit (6,201 km) 50 30. listopadu (17:00) Velká cena Kataru 🇶🇦 Losail International Circuit (5,419 km) 57 7. prosince (14:00) Velká cena Abú Dhabí 🇦🇪 Yas Marina Circuit (5,281 km) 58

Týmy a jezdci formule 1 v roce 2025

Letošní ročník odstartoval s řadou zajímavých přestupů a nováčků. Největší událostí byl přechod Lewise Hamiltona z Mercedesu do Ferrrari. Carlos Sainz zase zamířil z McLarenu do Williamsu. Nico Hülkenberg se přesunul z týmu Haas do Sauberu, kde nahradil Valtteriho Bottase. Nejmladším účastníkem je 18letý Andrea Kimi Antonelli, který postoupil do seniorského týmu Mercedesu. Kromě něj se letos v seriálu představí i další nováčci - Oliver Bearman (Haas), Gabriel Bortoleto (Sauber), který je šampionem Formule 2, Jack Doohan (Alpine), Liam Lawson (Red Bull) a Isack Hadjar (Racing Bulls).

Mistři světa formule 1

Nejúspěšnějšími jezdci historie jsou Michael Schumacher a Lewis Hamilton, kteří oba shodně získali sedm titulů mistra světa.

Ročník Mistr světa Tým 2024 Max Verstappen Red Bull 2023 Max Verstappen Red Bull 2022 Max Verstappen Red Bull 2021 Max Verstappen Red Bull 2020 Lewis Hamilton Mercedes 2019 Lewis Hamilton Mercedes 2018 Lewis Hamilton Mercedes 2017 Lewis Hamilton Mercedes 2016 Nico Rosberg Mercedes 2015 Lewis Hamilton Mercedes 2014 Lewis Hamilton Mercedes 2013 Sebastian Vettel Red Bull 2012 Sebastian Vettel Red Bull 2011 Sebastian Vettel Red Bull 2010 Sebastian Vettel Red Bull 2009 Jenson Button Brawn GP 2008 Lewis Hamilton McLaren 2007 Kimi Räikkönen Ferrari 2006 Fernando Alonso Renault 2005 Fernando Alonso Renault 2004 Michael Schumacher Ferrari

Formule 1 v roce 2025

Kdy začíná F1 2025?

První velká cena roku 2025 se jede v neděli 16. března od 5:00 středoevropského času v Melbourne.

Jaký je nejdelší okruh seriálu F1?

Tradičně nejdelším okruhem seriálu F1 je Spa-Francorchamps, který měří 7 004 metrů. Rekord okruhu drží od roku 2004 Kimi Räikkönen s časem 1:45.108.

Kdo je nejstarší jezdec ve startovním poli F1 2025?

Po ukončení kariéry Fina Räikkönena se nejstarším jezdcem stal Fernando Alonso, který v červenci oslaví 44. narozeniny.

Kdo je nejmladší jezdec ve startovním poli F1 2025?

Nejmladším jezdcem letošního ročníku formule 1 je 18letý Ital Andrea Kimi Antonelli.

Všechny tréninky, kvalifikace i hlavní závody můžete sledovat s českým komentářem na stanicích Nova Sport 5.

Zatímco kolem roku 1965 auta vážila zhruba 450 kilogramů, monoposty pro letošní ročník váží rovných 800 kg.

Kolik stojí monopost F1?

zadní křídlo a DRS 3 345 750 korun sada pneumatik 66 915 korun hydraulika 3 791 850 korun podlaha 2 810 430 korun převodovka 7 806 750 korun palivová nádrž 691 455 korun volant 1 115 250 korun pohonná jednotka 223 050 000 korun halo 379 185 korun šasi 15 613 500 korun přední křídlo 3 122 700 korun CELKEM 261 793 785 korun

Kdy se jede kvalifikace formule 1?

Kvalifikace F1 je na programu v sobotu. Pokud je do programu zařazena sprintová kvalifikace, tak se jede už v pátek, sprintová pak v sobotu.

Sprintová kvalifikace je krátký sobotní závod o délce cca 100 km, který rozhodne o konečném pořadí na startovní roštu velké ceny.

Pokud je do programu zařazena sprintová kvalifikace, tak se tradiční kvalifikace v klasickém formátu jede už v pátek. Ta určí pořadí pro start sprintové kvalifikace o den později, která se jede cca 30 minut. Podle výsledků sprintové kvalifikace se pak jezdci seřadí na startu nedělního hlavního závodu.