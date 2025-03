Végh zrušil zápas proti Vémolovi! Tvrdá reakce ho rychle dostihla

Šokoval tím všechny. Slovenský bijec Attila Végh (39) nedávno oznámil, že ruší svůj plánovaný červnový zápas trilogie mezi ním a Karlosem Vémolou (39). Naštval tím fanoušky, protivníka i organizátory. Šlo totiž jen o reklamu. A dost klamavou!

Vzbudil tím možná až nechtěný rozruch. Nečekaně na svém profilu ohlásil, že ruší zápas s Vémolou. Druhý den vše upřesnil: Jednalo se o součást reklamy na dluhopisy. Nutno podotknout, že pro jeho »kamaráda« Petra Benka. Petr Benko je slovenský podnikatel, u nějž zasahovala podle zjištění serveru Aktuality.sk, před více než rokem národní kriminální agentura, protože ve svých firmách zanechal statisícové dluhy na daních.

„Na webu, jehož úvodní stránka působí jako propagace investice do thajského resortu, se nedozvíte základní fakt, že vás kdosi láká k investování vašich peněz do firemních dluhopisů. Dozvíte se to až z telefonátu jejich prodejců, když vyplníte formulář. Z podkladů, které vám následně zašlou, vyplyne klíčová informace, že nad touto emisí dluhopisů neexistuje žádný dohled – ať už České národní banky, Národní banky Slovenska, nebo jakékoli jiné centrální banky,“ píše se na Aktuality.sk.

Végh se ihned začal bránit, že do všech zákoutí podnikání nevidí. Tím dopálil i šéfa Oktagonu Ondřeje Novotného: „Jsem extrémně naštvaný. Jak si vůbec dovoluješ kvůli komukoli na světě tohle použít jako reklamu?“ A jeho soupeř Vémola? „Nedávno to na mě vyskočilo. Myslím si, že je to sprosté. Všichni mi teď volají, jestli je náš zápas (s Attilou) zrušený? Proč by náš zápas měl být zrušený? Potom tam bylo, že si dělá prdel, ale že máte investovat do nějakých bambusových domů v Thajsku,“ zuřil český bijec.

A zmínka o bambusových domech zase rozčílila Végha: „Karlíto mluví o bambusových domech v Thajsku a snaží se mě vylíčit jako nějakého zaprodance. Sám přitom na svém profilu také propaguje domy a různé investiční příležitosti. Moc dobře ví, že nás reklama do velké míry živí a je to naše živobytí.“ Přestřelka se rozjíždí a společný duel se blíží. V červnu se uvidí, kdo zainvestoval do svých zápasnických dovedností více a lépe.