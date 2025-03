Vémola rozmluví hvězdy motorsportu Häkkinena a Peška: Chci se zeptat i na Schumachera

Jak na Miku Häkkinena vzpomínáte?

„Nevím, jestli bych to měl vůbec říkat. Já jsem ho v mládí vnímal jako někoho, kdo doslova ukradl tituly Schumacherovi. V té době jsem samozřejmě hlavně fandil Schumacherovi, ale v dnešní době dokážu ocenit, že musel být opravdu špičák, že se mu podařilo nad někým takovým, jako byl Schumacher, dokonce dvakrát zvítězit. Ještě je to taky možná jen můj dojem z dnešní doby, ale zdá se mi, že formule 1 byla tehdy daleko víc populární u nás než dnes. Možná je to jen můj pocit. Nevím, jestli lidé mají jiné zájmy, anebo toho mají víc, ale za mých mladých let formule 1 byla prostě věc a všichni jsme seděli u televize, když se jelo. Nevím. Jak říkám, možná je to jen můj dojem, ale zdálo se mi, že tehdy to v Čechách bylo větší. Všichni seděli v hospodě nebo u televizních obrazovek a formuli sledovali.“

Je něco, na co se ho zeptáte v šatně?

„To určitě udělám, ale nevím, jestli mi na to odpoví. Chci se ho zeptat, jaký měl vztah právě s Michaelem Schumacherem mimo závodiště. To mě třeba samotného zajímá, protože já vím, jaký mám třeba vztah mimo ring s Attilou Véghem. Že se vzájemně respektujeme, ale když jsme v tom ringu, tak se chceme zničit. Zajímá mě, jestli prozradí, jestli vůbec nějak komunikuje s rodinou Michaela Schumachera, anebo má nějaké zprávy, protože jak všichni víme, po Michaelovi Schumacherovi se dneska slehla zem. Ale to uvidíme, jestli mi na to něco řekne, bude to asi za zavřenými dveřmi a zůstane to jen v té šatně.“

Jaký máte vztah k motosportu?

„Jako každý normální chlap. Všichni máme rádi silný koně pod kapotou. Jak se říká – na krásu našich koní a rychlost našich žen. Takže si myslím, že každý chlap by měl mít rád pořádně silný auto.“

Troufnul byste si zařídit formuli?

„Já už jsem ji řídil. Byla to pro mě jedna z velkých zkušeností. Svézt se s formulí na soutěžním okruhu a musím říct, že díky Vladimíru Netušilovi, což je český závodník ve formuli, se mi to povedlo. Neměl jsem ani strach řídit formuli. Vím, jakou to má sílu, neměl jsem z toho opravdu strach, ale strach jsem dostal, když jsem zjistil, že já jdu na trať a ona není jen pro mě. Tam jezdili ostatní závodníci. Trénovali a závodili a já jsem se musel zařadit mezi ně. Ti frajeři kolem mě lítali 200km/h a 300km/h. To jsem měl fakt strach, protože jsem v tom byl poprvé a já mu před startem říkal: Já jsem v tom poprvé, nezkušený na tom závodišti mezi ostatními. A on mi odpověděl: Neboj, oni jsou zvyklí na ostatní závodníky. Já jsem mu řekl, že oni ale nemůžou vědět, že v tom sedí pitomec. To mi opravdu naháněl strach, když kolem mě létali v té obrovské rychlosti, ale byla to super zkušenost.“

Máte před moderováním trému?

„Já většinou trému nemám, ale také většinou moderuji akce, kterým rozumím, což je dost často ohledně MMA a různé podobné příležitosti a teď je to úplně jiné téma. Určitě se na večer připravím s produkcí VDN Promo, protože je to večer především pořadatelů akce Noc s legendou a ti mi určitě řeknou, jakým stylem si přejí celý večer vést. A k tomu budu muset reagovat pohotově, ale já celý život říkám, že svět přeje připraveným a já jsem se narodil připravený, takže snad neudělám ostudu a zvládnu to.“