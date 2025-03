Buffonova druhá manželka Ilaria v přímém přenosu: Drsný útok na Alenu!

Zničila jsi rodinu! Takovým obviněním čelí už dekádu moderátorka Ilaria D’Amicová (51), která Aleně Šeredové (46) přebrala jejího muže Gianluigiho Buffona (47). Jenže sama teď vrací úder!

Vystoupila totiž v populární italské talk show Da noi... a ruota libera, kde na české vicemiss z roku 1998 nenechala nit suchou. A také zpražila všechny kritiky, kteří jí vyčítají, že rozbila krásný vztah.

„Kdepak. Rozhodně to nebyl šťastný chlap v idylickém soužití, který se najednou praštil do hlavy a bláznivě se zamiloval do někoho jiného. Byl to muž procházející hlubokou krizí, která trvala už nějakou dobu!“ prohlásila v přímém přenosu někdejší sportovní reportérka.

Dva vyspělí lidé

Ilaria se přitom okolo legendy fotbalového Juventusu motala už v době, kdy to Buffonovi s Alenou ještě klapalo. Zapřísahala se však, že tehdy mezi nimi šlo jen o ryze pracovní poměr moderátorka – respondent.

„Dohromady jsme to dali až jako dva vyspělí a zodpovědní lidé, kteří měli velmi bolestivý vztah už za sebou,“ tvrdí D’Amicová, jež se loni za Buffona provdala a má s ním devítiletého syna Leopolda Mattia.

Co na tom nechápeš?

Ilaria si do Aleny kopla také v další části pořadu. Vadí ji totiž to, jakým způsobem se Šeredová po rozvodu odřízla. Prý i kvůli dvěma dětem, které s Buffonem má, by se měla s fotbalovou ikonou dál vídat. Tomu se přitom Alena už dřív vysmála.

„Moje životní hodnoty jsou nastaveny úplně jinak. Koncept propojených famílií mezi ně fakt nepatří,“ ušklíbla se Šeredová, jejíž srdce a čtyřletá dcerka Vivienne Charlotte patří jen a pouze dědici automobilky Fiat Alessandru Nasimu (50). „Nechápu, co na propojených rodinách nechápe! Vždyť i v běžném životě potkáváte tolik různých lidí,“ kroutila D’Amicová v televizi hlavou.