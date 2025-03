Novák: Na MS jsme měli na víc medailí. Sáblíková odolala nabídkám odjinud, co stavba stadionu?

Kdyby vám někdo řekl, že Česko získá v Hamaru stříbro a bronz, jak byste to hodnotil?

„Překvapení to pro mě nebylo. Věděl jsem, jak byli závodníci připravení. Martina už jela pět kilometrů v horečkách. Kdyby tomu tak nebylo, jsem přesvědčený, že by medaili získala i tam. Myslel jsem si, že i Jílek by mohl mít další medaili, zároveň byla blízko cennému kovu i Zdráhalová na 1500m.“

Výsledky ve SP ale třeba Sáblíková neměla tak dobré v této sezoně.

„Víte proč? Ve chvíli, kdy vstupujeme do SP, tak konkurence ze zahraničí, která má rychlobruslařské haly, má najetých kilometrů na ledě dvakrát tolik. A rychlobruslení je jako cyklistika. Musíte mít naježděno. Pro Martinu bylo důležité, aby nepřerušila svou sérii, kdy od roku 2007 vždy přivezla z MS medaili. Jsme rádi, že se to povedlo.“

Sáblíková i Jílek bojovali s nějakou virózou. To asi nebyly úplně dobré vyhlídky, že?

„U Metoděje to byla rýma, která ho pronásledovala, on naštěstí neměl horečku jako Martina. Dělali jsme mu CRP test, jeho stav jsme měli pod kontrolou. Start Martiny na pětce se zvažoval, ale ona chtěla jet. Jak sama říkala, byl to její poslední start na pětce na MS jednotlivých tratí. I když byla pátá, líbilo se mi, jak lidi potom v hale vstali a tleskali jí. Obrovský respekt.“

Když jsme u těch hal, Sáblíková už se za aktivní kariéry zastřešeného oválu nedočká, mohl by se dočkat Jílek?

„Potenciál v rychlobruslení