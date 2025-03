Opožděný start a dojetí na trati i v hledišti. Sáblíkové se na konci MS klaněla hala

Necelé dva dny po velkolepém stříbru ze závodu na 3000 metrů jela Sáblíková svou oblíbenou pětku. V předposledním páru zápolila společně s Italkou Francescou Lollobrigidaovou. Navnadění čeští fanoušci čekali, co bude. Na pětce by si přece měla se soupeřkou obhájkyně bronzu z Calgary 2024 poradit, mohli si mnozí myslet.

Chyba! Už to nešlo. Byť se česká rekordmanka snažila vzdorovat, Italka měla přece jen víc sil a dojela si pro premiérové zlato. A zajímavost, pratetou nové mistryně světa byla slavná herečka Gina Lollobrigida.

Do značné míry však byla Italka na druhé koleji. Ovál slávy absolvovala i Sáblíková, byť to tou dobou na medaili nevypadalo. Hala v Hamaru tleskala, mnozí stáli a Martina všem možná i dojatě mávala. Drtivá většina přihlížejících věděla, že vidí královnu MS na jednotlivých vzdálenostech naposledy v její kariéře přímo z tribuny. Ještě blížící se olympiáda, pak pravděpodobně vše završí MS ve víceboji.

„Bylo to skvělé. Oddálila jsem ten poslední pár asi o tři minuty. Prostě nezapomenutelné. I když to tentokrát nevyšlo, hodnotím šampionát úspěšně. Odjíždím s plackou na krku z trojky, co víc si můžu přát,“ řekla v cíli Sáblíková.

Ve hře bylo odhlášení

S plackou na krku z pěti kilometrů by bylo loučení s Hamarem ještě sladší, ale nestalo se. Přitom historie byla Sáblíkové nakloněna.

Celkem desetkrát se v závodě na 5000 metrů radovala z titulu mistryně světa, ve Vancouveru a Soči si přivlastnila i olympijské zlato. Hamar se z tohoto pohledu do úspěšného ranku šampionátů nepřidal. Je to dokonce poprvé od roku 2007, kdy na pěti kilometrech rodačka z Nového Města na Moravě nedosáhla ani na jeden z cenných kovů. Medaile visela příliš vysoko. Na bronzovou Merel Conijnovou ztratila víc než čtyři a půl sekundy. V cíli pak osvětlila možná hlavní důvod, proč to na medaili po osmnácti letech na pěti kilometrech neklaplo.

„V pátek jsem dostala teploty. Do poslední chvíle jsme zvažovali, jestli jet. Je to jedna z posledních pětek v kariéře, tak jsem to šla protrpět. Můžu si užít aspoň to, že jsem součástí rychlobruslařské rodiny, i ty emoce potom, takže jsem ráda, že jsem se nakonec neodhlásila,“ líčila Sáblíková.

Zastavila se na 27 medailích z MS na jednotlivých tratích (do tohoto výčtu se nepočítají medaile z MS ve víceboji). Z toho si doma hýčká šestnáct zlatých. To nedokázala žádná jiná žena v historii světových šampionátů.