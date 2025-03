Odhalení na pohřbu hokejisty Kloučka (†45): Utajený syn v zámoří! Co vzkázala exmanželka?

Nebe nad Strašnicemi se kabonilo a smuteční hosté mezi kapkami deště pomalu kráčeli ke katafalku s hnědou rakví! Naposledy se přišli poklonit hokejistovi, manželovi, tátovi a taky kamarádovi Tomáši Kloučkovi (†45).

Nesmlouvavý obránce, chlap s nevyčerpatelnou energií, ale i pohodář a věčný optimista zemřel po nehodě na Medvědíně, kde o první březnové neděli s rodinou lyžoval.

Plná síň

Obřad začal přesně v 14:22. Síň byla plná Kloučkových přátel a kamarádů. Ze Slavie, kde se naučil hrát hokej, nebo z Radonic, v nichž se s rodinou usadil a byl velkou součástí komunity. Všichni hosté se sklopeným zrakem poslouchali smuteční řeč. Zaznělo v ní i jedno velké tajemství: „V osmnácti letech Tomáš odešel za hokejem do Ameriky. Neměl tam nikoho blízkého. V zámoří dospěl, rychle se naučil jazyk a založil rodinu. Má tam syna Connora.“

Kluk žije s maminkou Lisou Marií v kanadské provincii Nové Skotsko. Nepotatil se. Hraje totiž fotbal. „Děkujeme, že na nás myslíte. Zasáhla nás tragédie, jež v nás spustila vlnu emocí,“ napsala Lisa na Facebook.

14 let štěstí

Pravou lásku Klouček našel až po návratu do Česka v náručí manželky Báry (36). Vychovávali spolu dceru Karolínku (7) a syna Honzíka (9). „Bylo to čtrnáct společných let štěstí, lásky, smíchu. Žili naplno. Nic neodkládali,“ uvedl řečník.

Klouček se po kariéře začal věnovat stavařině v tchánově firmě. V oboru, z nějž odmaturoval. „Vedl projekty, byl plný energie, řešil technické výzvy. Byl tak šikovný, že zvládl cokoliv a nic nebylo problém. Vždycky se na něho dalo spolehnout.“

Život si prožil. Naplno! Do nebe ho vyprovodili ryze rockové skladby Pink Floyd, Cure, Guns N’Roses, AC/DC či Queen. Když se za rakví zatahovala opona, nesmrtelný Freddie Mercury právě zpíval: »Show musí pokračovat«. „Milujeme tě, Tome. Nikdy neodejdeš. V našich srdcích budeš navždy,“ vzkázala rodina.