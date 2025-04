Tenisová legenda Helena Suková: Pohřbila slavného tátu!

Bylo krátce před polednem, když na náměstíčko před velkou obřadní síní strašnického krematoria dopadly sluneční paprsky. To aby na poslední cestu posvítily Cyrilu Sukovi (†82), chlapovi, jenž zasvětil život tenisu a dráze!

Suk byl pedantem, puntičkářem, dlouholetým ředitelem Stavební správy železnic, co si všude uměl rychle zjednat respekt. Charismatem i profesionalitou. Ale byl také trenérem (třeba Martiny Navrátilové), dlouholetým šéfem českého tenisu, kamarádem a především tatínkem dcery Heleny (60) a syna Cyrila (58), z nichž udělal grandslamové šampiony.

„Když jsem z Motorletu přestoupil do Sparty, denně kolem 16. hodiny přišel do klubu, aby na dvorci číslo 4 sledoval, jak jeho manželka Věra, wimbledonská finalistka z roku 1962, s dětmi trénuje,“ vyprávěl u řečnického pultu rodinný přítel Sukových Jan Kodeš, trojnásobný vítěz turnajů velké čtyřky!

Fenomenální paměť

Mezi veleváženými hosty nechyběli tenisté Bohdan Ulihrach (50), Karel Nováček (60) či František Pála (81). Nebo ředitel Drážního úřadu Jiří Kolář (61), který vzpomenul na společné dýchánky s jejich železniční partou: „Téměř vždycky byla stoprocentní účast. Cyril měl fenomenální paměť! Když vzpomínal, vyžadoval u toho absolutní ticho! Jako ve škole.“

Na poslední cestu Sukovi staršímu zahráli Schubertovu Ave Maria, Only You Elvise Presleyho či Green Green Grass Of Home od Toma Jonese. Během skladeb se na obrazovce promítaly snímky z rodinného alba. Suk byl i vášnivým fotografem!

Kodeš ještě zavzpomínal na společné funkcionářské časy: „Sblížily nás! Rozuměli jsme si a vzájemně respektovali. Jako kapitána v daviscupové reprezentace mi coby svazový šéf vždycky podržel. Občanské fórum jej později smetlo, poněvadž byl členem KSČ. Měl ale vždycky tenisové srdce, což mi na něm vždycky imponovalo. Cyrdo, loučím se s tebou a děkuji ti za všechno,“ uzavřel u katafalku legendární »Champ«.