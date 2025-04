Vzkaz vdovy po hokejistovi Kloučkovi (†45): Nenechám tě odejít!

Se smrtí milovaného manžela se smiřuje jen velmi těžce. Vdova po hokejistovi Tomáši Kloučkovi (†45), jenž zahynul při lyžařské nehodě na Medvědíně, přidala na sociální sítě nesmírně dojemný vzkaz.

„Je to 14 dní, co jsi mi odešel do nebe, a já tomu stále nemohu uvěřit. Přišlo to jako blesk z čistého nebe a od toho okamžiku je vše vzhůru nohama,“ začala zdrcená Barbora Kloučová (36) svou zpověď o 164 slovech. Jedno útrpnější než druhé...

„Už to nikdy nebude jako dřív. A bojím se, že se ta bolest už nezmění. Že se ta rána už nikdy nezacelí,“ uvědomuje si sympatická máma Honzíka (9) a Karolínky (7). S hokejovým obráncem, který to dotáhl až do slavné NHL, žila dlouhých 14 let.

Dávej na nás pozor...

Když se s ním minulý týden ve středu naposledy loučila ve strašnickém krematoriu, přes slzy zvládla jen poděkovat. Teď s odstupem času chtěla ještě jednou vyzdvihnout Tomášovu lidskou stránku.

„Každý moment s tebou byl jedinečný. Děkuji ti, že sis mě vybral a udělal mě tou nejšťastnější holkou na světě. Nikdy tě nenechám úplně odejít. Budeš tady s námi, v našich vzpomínkách, v našich srdcích. Dávej na nás seshora pozor,“ poprosila na závěr.