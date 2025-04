Trpká dohra Haraslína s fanoušky: To nadáváte mně?

Cesta do hlubin fanouškovy duše je trnitá a leckdy zarubaná tupostí jedinců vybavených pouze žebříčkovou nervovou soustavou a půlmetrem střeva zakončeným kloakou. Lukáš Haraslín (28) už to ví.

Sparta si přivodila fiasko v tabulkově veledůležitém mači s Plzní (2:4) hlavně tím, že v defenzivě nasekala kiksů jako Baťa cviček. Nicméně děkovačka příznivcům je věc, přes kterou nejede vlak, takže k ochozům vyrazil i slovenský křídelník. No a v tu chvíli spustilo pár zpovykaných »takyfandů« na vlastní plejery příval urážek. Včetně »Šula« Haraslína, který vstřelil gól a až do vystřídání v 67. minutě byl nejlepším hráčem rudých.

Hledal slova

Pochopitelně tu trpkou dohru těžko kousal. Gestem si ukazoval na hruď jakoby s otázkou: „Tohle si zasloužím?“ Pak ho vzal pod křídla kapitán Panák a společně s Lacim ukázali pitomcům záda. „Nadávali a Šulo se jich ptal, jestli nadávají jemu. Pany ho odvedl, ale on by šel sám,“ řekl Blesku muž blízký kabině Letenských a Lukáš Haraslín po zápase pronesl: „Těžko se mi hledají slova, je to velké zklamání.“ Mluvil o porážce a možná nejen o ní...