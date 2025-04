Prezident zvažoval aprílový žertík: Česko na ZOH pojede, dál se bojuje o Ledeckou

Vážnost chvíle byla v kontroverzi s termínem. A nebyl to nikdo jiný než prezident republiky, kdo si s datem pohrál zrovna v momentu, kdy dostal v Míčovně Pražského hradu slovo.

„Já jsem původně měl představu, že před vás předstoupím se smutnou tváří a řeknu vám, že z úsporných důvodů se Česká republika se příštích olympijských her nezúčastní,“ prohlásil Petr Pavel s úsměvem. „Vzhledem k tomu, že je prvního dubna, byl by to opravdu krutý aprílový žertík a nechtěl jsem některým z vás způsobit srdeční zástavy.“

O chvíli později spolu s Jiřím Kejvalem a Zbyňkem Sýkorou, předsedy Českého olympijského výboru a Českého paralympijského výboru, podepsal oficiální přihlášku na Hry 2026 v severní Itálii.

„Já jsem to říkal hned, jestli si to někdo nevezme do rukou tímhle směrem. Ale věřím, že vážně by to nikdy nevyřknul, protože pan prezident je sportovec. Bylo jasné, že je to fór,“ komentoval bonmot hlavy státu Martin Doktor, šéf české olympijské mise.

Ten před několika dny absolvoval další inspekci olympijských sportovišť a přijel s nadějí, že italští organizátoři stihnou napravit poměrně početné resty.

„Důležité informace pro nás jsou ty, které trošku visely ve vzduchu, jako je hokejová hala, jako je bobová dráha,“ líčil Doktor. „Oboje tam stojí. K hale jsme se nedostali, je to velké staveniště, ale je vidět, že to asi stihnou. Hala bude stát, tomu věřím.“

Ledecká i na lyžích? Definitivní rozhodnutí ještě není

Hokej se bude hrát v Miláně na výstavišti Fiera Milano a právě ve zbrusu nové aréně PalaItalia. Pro organizátory byla největším problémem dostavba koryta pro boby, sáně a skeleton.

„Koryto je hotové, ale všechno okolo, co se musí dodělat, tam mají práci velikou,“ líčí Doktor. „Ale teď už věřím, že to bude v Cortině, že to nebudou přesouvat někam jinam. Bude to hezká dráha.“

Pokračuje taky rekonstrukce skokanských můstků v Predazzu. Organizátoři taky musí vyřešit drobné potíže v Livignu, kde budou závodit snowboardisti a freestyle lyžaři.

„Všechno by snad mělo být, jak je plánováno. V Livignu bych se toho nebál. Snad by to mělo být v pořádku,“ ujišťuje Doktor.

Právě v Livignu mohou závodit dvě esa české výpravy. Snowboardkrosařka Eva Adamczyková zatím neoznámila své plány poté, co se jí koncem minulého roku narodil syn Kryštof. Ester Ledecká by měla v Livignu závodit v paralelním obřím slalomu, kde nedávno získala titul světové šampionky. Zatím stále nepadlo definitivní rozhodnutí o olympijském programu. Ledecká má tak stále malou šanci, že by se mohla kromě snowboardu zúčastnit i lyžařského sjezdu.

„Zjišťujeme možnosti. Šly tam nějaké dopisy. Na místě jsem jednal s šéfkou organizačního výboru i zástupkyní šéfa sportovního departmentu MOV. Ani jedna, ani druhá neřekly striktní ne,“ vysvětluje Doktor. „Na druhou stranu, těch věcí, které řekly, že by byly dost těžko změnitelné, je hodně. Bojujeme, ale víme, že šance nejsou úplně velké.“

Mezi české naděje pro zimní olympijské hry 2026 patří kromě i rychlobruslaři Martina Sáblíková a Metoděj Jílek či skeletonistka Anna Fernstädtová, kteří získali medaile na letošních mistrovstvích světa. Pro fanoušky bude hitem start obou hokejových týmů, se špičkou se můžou měřit i curleři, mužský tým na MS porazil Skotsko, které je považované za nejlepší tým světa.

„Jsem moc rád, že máme mnoho želízek v ohni a těším se na to, že medailová úroda bude tentokrát ještě lepší, než tomu bylo v minulosti,“ uvedl Pavel, který se v příštím roce do Itálie chystá. „Já mám všechna ta místa projeté na motorce, ale v zimě jsem tam ještě pořádně nebyl. Moc se těším, až se tam podívám a budu moct podpořit všechny naše sportovce.“