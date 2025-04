Eliáš o Slavii: Chodil jsem na led i vyjednával smlouvy. Prioritou jsou pro nás mladí

Deset let po sestupu z extraligy hokejisté Slavie nepostoupili ve druhé nejvyšší soutěži ani do play-off a jedenáctým místem v Maxa lize vyrovnali své dosud nejhorší umístění z ročníku 2018-2019. Zároveň druhou sezonu v tradičním pražském klubu dokončil Patrik Eliáš, jenž v dubnu oslaví 49. narozeniny. Ve Slavii zastává pozici sportovního poradce a má čím dál větší vliv na chod celé organizace.

Červenobílí navýšili rozpočet, majitel Stanislav Tichý poplatil dluhy. Nakonec to nestačilo ani na postup do předkola, ačkoli původní ambice cílily dokonce až na semifinále. V říjnu byla Slavia třetí, po první odehrané čtvrtině soutěže ale přišel razantní pokles. To stálo místo trenéra Aleše Tottera, jehož by podle spekulací mohl nahradit David Bruk, bývalý kouč Karlových Varů či Vítkovic. V plánu je rekonstrukce stadionu a bez modernější arény Pražané na extraligu zatím pomýšlet nemohou.

Sílí i osobnost Patrika Eliáše. „Vzhledem k jeho povinnostem a ostatním aktivitám jsme rádi, že nám věnuje tolik svého času. Záleží hlavně na něm, aby si svou roli určoval sám,“ sdělil v médiích majitel Tichý. „Do další sezony se chceme zlepšit,“ tvrdí v rozhovoru pro iSport legenda New Jersey Devils, dvojnásobný vítěz Stanley Cupu a bronzový medailista z olympiády v Turíně 2006.

Jak hodnotíte uplynulý ročník, který z pohledu Slavie skončil fiaskem? „Určitě ne pozitivně, když jsme se nedostali ani do předkola. Tým jsme přitom na play-off měli. Začátek nám skvěle vyšel, vždy je to ale o tom, jaký je konec sezony, ten se nepovedl. Budeme se chtít zlepšit a napravit chyby, jaké jsme udělali. Věřím, že se posuneme v dospělém hokeji i celkově jako organizace.“

Bylo ve hře, že byste se zapojil i do tréninků a byl s hráči na ledě, vzhledem k vašim zkušenostem a dovednostem?

„Na led jsem opravdu chodil. V únoru jsem byl na hokejové exhibici ve Švédsku, takže se přiznám, že jsem kvůli tomu trénoval, oblékal jsem se do výstroje. Zapojil jsem se, když bylo málo hráčů nebo v rámci dobrovolných tréninků. V některých ohledech už to prostě nedávám, ale některé jiné věci jsem na ledě ještě zvládal.“

Jaká byla letos vaše role v řízení týmu?