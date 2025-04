Ronaldova Georgina se pochlubila obrovským prstenem: Konečně zásnuby?

Bude konečně svatba?! Modelka a přítelkyně slavného fotbalisty Cristiana Ronalda Georgina Rodriguezová (31) ukázala světu obří prsten, který vypadá jako zásnubní.

Na Instagramu se Rodriguezová pochlubila novým prstenem s obřím diamantem a k obrázku v arabštině připsala větu: „A chraň nás od všeho zlého, amen.“ Fanoušci tak hned začali spekulovat, že se Ronaldo konečně vyslovil!

Bylo by na čase. Pár s modelkou tvoří od roku 2016 a mají spolu sedmiletou dceru Alanu a dvouletou Bellu. Georgina se také pečlivě stará o výchovu fotbalistových dalších tří dětí.

Proč tedy Ronaldo se svatbou pořád váhá? „Vždy jí říkám, až nastane vhodný čas. Jako všechno v našem životě a ona ví, o čem mluvím. Mohlo by to být za rok, může to být za šest měsíců nebo to může být za měsíc. Jsem si ale na tisíc procent jistý, že se to stane,“ řekl v dokumentu, který o jeho partnerce natočila společnost Netflix.