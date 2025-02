Fenomén Ronaldo: 550 tisíc eur denně i touha po tisícovce. Kult hrdiny, ale...

Cristianu Ronaldovi je čtyřicet. V něčem je pořád famózní, jeho hlad, touha, emoce, to vše budí úctu. A góly… ano, dává je s pocitem, že mu není rovno a bude nezlomný pravděpodobně navždy. Jak můžete neobdivovat ten přístup, to odhodlání, tu odvahu? Portugalec posunul standardy kondice a obratnosti na novou úroveň, ale není možné, aby byl tak dobrý jako dřív. Je těžké čelit konci, zejména ve sportu, kde potřebujete ego a víru v sebe sama, abyste se prosadili na vrchol a zůstali na něm, abyste přežili a vyvíjeli se. Když jste obklopeni lidmi, kteří tu sebedůvěru živí a říkají vám, jak jste skvělí, a když v první řadě nechcete, aby to skončilo.

Ronaldova kariéra je jako zlatý rám osázený drahokamy. V klenotnici uchovává víc fotbalových šperků, než kolik ozdob mají Paris Hilton, Kim Kardashian a Ivanka Trumpová dohromady. Nejčerstvějším skvostem v té kolekci je další světoborný záznam – stal se prvním hráčem, který skóroval ve 24. kalendářním roce za sebou.

Na scénu vtrhl v době, kdy začala americká invaze do Iráku, jež svrhla režim Saddáma Husajna, Václav Klaus projel Bránou Gigantů a zabydlel se na Pražském hradě, a Elon Musk založil SpaceX, soukromou firmu zaměřenou na kosmickou dopravu, kterou třeba někdy sám využije.

Góly v Primeira Divisao a Premier League dával předtím, než se roztočil digitální vír Facebooku, byl spuštěn YouTube a vznikl Twitter, o Instagramu, TikToku, Spotify či Netflixu nemluvě. Hattrick slavil dřív, než Steve Jobs uvedl první iPhone, který definoval celou kategorii chytrých mobilů asi tak, jako CR7 určil a specifikoval parametry střeleckých superschopností.

Od 5. února je čtyřicátník, a kdyby vyrůstal v našich zeměpisných šířkách, z dětství by si pamatoval časopis Čtyřlístek a z puberty pozdrav Čágo bélo, šílenci!, který člověka v pozdějším věku straší, když uprostřed noci zalitý studeným potem procitá z pekelných snů.

V osmnácti naklusal do Manchesteru United a stydlivě si vybral číslo 28, jež nosil ve Sportingu. Od Alexe Fergusona ale dostal sedmičku, zdroj motivace, protože ji předtím vyšili třpytivými nitěmi David Beckham, Eric Cantona a George Best, který řekl: „Během let se mnou srovnávali plno hráčů a hodně jich označovali za nové Besty, ale tohle je poprvé, co je to kompliment pro mě.“

V kabině narazil ještě na stopera Laurenta Blanca, mistra světa (1998) i Evropy (2000) s přezdívkou Le Président, jemuž je dnes téměř šedesát (trénuje Al-Ittihad), a taky Fabiena Bartheze, Juana Sebastiána Veróna, Roye Keanea, Ryana Giggse, Oleho Gunnara Solskjaera, všechno persony, jež už docela dlouho nosí narozeninová trička s nápisem 50 odstínů šedin.

Aby Ronaldova dlouhověkost vynikla, obraťme oči k Waynu Rooneymu. Ten je o půl roku mladší, na Old Trafford ale skončil před osmi lety a od roku 2020 je ve výslužbě. Zatímco Portugalec je stále fyzicky nezdolný exemplář, zčásti Achilles, zčásti fotbalový The Rock, někdejší kapitán Three Lions vypadá jako rozbíječ hlav z gangu Peaky Blinders nebo anglická verze Buda Spencera.

A jsou tu i další, Fernando Torres, Arjen Robben, Wesley Sneijder, Andrés Iniesta, Javier Mascherano, Carlos Tévez, vesměs Ronaldovi vrstevníci, kteří už si dopřávají život „bez drilu u grilu“, tedy prostý tréninkové fušky a zápasového úsilí, natož reprezentačních povinností, což platí i pro Mesuta Özila, Toniho Kroose či Marcela, mnohem mladší exparťáky z Realu.

A rodák z Madeiry? Toho už musí bolet ruka, jak přepisuje další a další historické tabulky, pořád v kopačkách, rozkročený jako zápasník, pevný, neochabující, nezranitelný úkaz, jehož popularita neklesá a jeho gólový chtíč vykazuje čtyřiadvacetihodinový cyklus.

„Žijeme vůbec na stejné planetě?“ třou si bradu kluci jako Geovany Quenda, 17letý křídelník ze Sportingu a zelenáč v národním mužstvu, když sleduje téměř o čtvrt století staršího spoluhráče, který se asi naladil na vesmír, na nějaký tajný signál či mystickou frekvenci, protože… no kruci, doskočí výš než on a v týmu má nejnižší procento tuku, nejvyšší podíl svalové hmoty, a co se týče výkonnostních údajů, zvládne 95, 98 nebo 100 minut zápas co zápas.

550 tisíc eur denně

Pokud jde o trefy, CR7 nezahálí a vysílá vzkaz, že není vhodný typ pro penzi. V minulé sezoně dal 35 branek v 31 ligových utkáních a vytvořil rekord Saudi Pro League (existující od roku 1974). V lednu 2025 si připsal 100. gólový příspěvek za Al Nassr (83 zásahů, 17 asistencí, 92 startů) a převzal ocenění Globe Soccer Awards pro nejlepšího fotbalistu Blízkého východu.

Na stole má novou smlouvu na