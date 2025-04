Vrchní soud zpražil zkrachovalého šampiona Sýkoru: Ortel za čtvrt miliardy!

Před taláry dlouho úspěšně kličkoval jako v dobách své největší hokejové slávy. Radost ale zkrachovalému šampionovi Michalu Sýkorovi (51) sebral poslední verdikt vrchního soudu.

Na něj se obrátili poškození, kteří zle zahučeli v Sýkorově byznysu se zlatem. Podnikání dvojnásobného mistra světa totiž skončilo astronomickou sekerou přes 260 milionů korun a také podezřelým zmizením zlatých cihliček v hodnotě dalších desítek milionů.

Insolvenční soud přesto bývalému obránci umožnil oddlužení. To znamená, že Sýkora bude po dobu pěti let splácet 16 500 Kč měsíčně (dohromady by tedy uhradil jen 0,32 % dluhu) a z pohledu zákona pak bude čistý. To se pochopitelně nelíbí okradeným klientům v čele s reprezentačními hvězdami – hokejistou Červenkou či fotbalistou Vaclíkem. A vrchní soud, kam se odvolali, jim dal zapravdu!

Zamlžuje skutečnosti

„S námitky věřitelů stran nepoctivého záměru dlužníka se soud prvního stupně nevypořádal, když sám přiznává, že mnohé skutečnosti zamlžuje,“ stojí v ortelu předsedkyně senátu Balounové.

Sýkoru tudíž tento týden čeká další nepříjemná cesta k pardubickému soudu, kde se opět střetne se svými bývalými zákazníky. Před jejich rozzuřenými tvářemi si bude muset vybojovat, aby oddlužení běželo dál. Jinak jim bude přes čtvrt miliardy splácet do posledního halíře celý svůj život!

Na Sýkoru bylo již podáno několik trestních oznámení. Pokud se podvodné jednání prokáže, může jít sedět až na 10 let.

SPORTOVCI, JIMŽ DLUŽÍ