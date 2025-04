Slávistické pozadí Klimentovy smůly: Miliony v trapu?

Je děsivé, jakou rotyku nadělá jeden unfair zákrok. Obraz zářné budoucnosti Jana Klimenta (31) v zhusta propíraném přestupu do Edenu může roztrhat na cucky. A ranec bankovek taky.

„Honza má v Sigmě cirka 150 000 měsíčně. Ve Slavii by se mohl dostat na půl milionu,“ řekl Blesku jeden z hráčských agentů. Když si spočítáte, že by Kliment podepsal u sešívaných kontrakt na tři roky, dělalo by to sakumprásk 18 milionů korun!

Jeden by kvůli tomu balíku vyl jako šakal, a to není všechno. Proslýchá se, že Chorý zinkasoval při transferu z Plzně mezi slávisty podpisový bonus 10 milionů korun. U smolaře Klimenta by to takový ranec asi nebyl, ale nějaká ta kačka by z toho zřejmě taky kápla…