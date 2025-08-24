Předplatné

Cissé jako Horváth. Při oslavě gólu si stáhl trenky. Nechápu, divil se Holoubek

Video placeholder
SESTŘIH: Sparta - Dukla 3:2. Letenští ukázali sílu a otočili, dvakrát skóroval Uchenna
Brian Priske na děkovačce po výhře nad Duklou
Emmanuel Uchenna si užil děkovačku s fanoušky
Emotivní Brian Priske v zápase s Duklou
Emmanuel Uchenna, překvapivý sparťanský střelec v zápase s Duklou
Emmanuel Uchenna se raduje ze své druhé trefy proti Dukle
Emmanuel Uchenna se raduje ze své druhé trefy proti Dukle
19
Fotogalerie
Jiří Fejgl
Chance Liga
Asi si to žádalo nevšední oslavu. Ale takovou? Bylo jasné, že ji sudí Jan Beneš nepřejde jen tak. Namory Cissé, tuze interesantní útočník Dukly, skóroval na Letné, vyrovnal zápas na 1:1 - a pak udělal klukovinu, za niž byl napomínán. „Udělat takovou věc je nesmysl, pak tam běháš celý zápas se žlutou kartou,“ podotkl trenér David Holoubek po utkání, v němž jeho tým padl 2:3, když sparťané otočili skóre.

Psal se začátek srpna roku 1999, Slavia kopala pětku na Bohemians. Pavel Horváth, který v neděli večer seděl na Letné na novinářské lávce jako rozhlasový komentátor, se v červenobílém dresu trefil z penalty. Šlo o rozhodující branku.

Horváth tehdy předvedl pověst šprýmaře, možná i klauna, a stáhl si trenky. A přišel průšvih. „Chtěl jsem udělat něco na oslavu gólu. Dres se sundat nesmí, to jsem věděl. Ale o trenýrkách mi to nikdo neřekl,“ vykrucoval se pak s úsměvem.

Už měl žlutou, proto viděl druhou. A byl vyloučen.

Namory Cissé ho v neděli večer na Letné napodobil. Když se prosadil střelou proti Peteru Vindahlovi, přiběhl pod domácí kotel a mírně si stáhl trenky. Trest musel přijít, takové jsou fotbalové zákony.

„Neviděl jsem to, ptal jsem se čtvrtého rozhodčího. Řekl mi, že tam byla nějaká špatná reakce na fanoušky soupeře. Nevím, co udělal, ale je to prostě špatně,“ měl jasno trenér David Holoubek.

„Podle mě to byla normální oslava, ale jestli se někoho dotkla, tak se omlouvám,“ reagoval útočník. Mluvil smířlivě, rozhodně ne arogantně. Šlo prostě o okamžitý nápad. Rozhodčí mu ukázal, že ne moc dobrý.

Nic na tom nemění ani fakt, že jeho zásah byl prvním pro Duklu v samostatné české lize. Naposledy za tým z Julisky skóroval na Letné v roce 1991 Josef Kostelník.

#TýmZVRPSkóreB
1Sparta651013:616
2Slavia642012:414
3Zlín64119:513
4Jablonec63307:312
5Plzeň632114:611
6Olomouc63124:310
7Karviná63038:79
8Liberec62138:97
9Bohemians52033:76
10Hr. Králové61237:105
11Dukla61235:85
12Slovácko61234:75
13Ostrava41124:44
14Ml. Boleslav511310:164
15Teplice51045:93
16Pardubice50145:141
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

