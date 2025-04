Tenisová hvězda Sakkariová: Teror kvůli fotce!

Řecká tenistka Maria Sakkariová (29) si přezdívá na Instagramu »sakkattack«. Slovní hříčka má v sobě anglické slovo attack, které znamená útok. A osobním atakům nyní sama čelí.

V madridském turnaji si v osmifinále smlsla na světové šestce Jasmine Paoliniové. Řekyně Sakkariová, okupující 81.místo v žebříčku, předvedla dominantní výkon. Možná má v plánu postup ve světovém hodnocení až k místům, kde byla před třemi lety. Patřila totiž mezi TOP 3 tenistky světa!

Nyní ale musí zvládnout řeči, které se vyrojily kolem její poslední fotky. Tu Sakkariová zveřejnila na oslavu postupu v Madridu a vyvolala tím spekulace. Její paže by se daly hravě srovnat třeba s Rafaelem Nadalem anebo by mohla zaskakovat jako dablérka ve filmech za Arnolda Schwarzeneggera.

Fanouškům samozřejmě svalnaté končetiny neunikly. „Na vteřinu jsem si myslel, že to byl Rafa,“ okomentoval jeden z nich. Její postava vzbuzuje o to větší pozornost, protože v roce 2023 poněkud zvláštně okomentovala dění okolo dopující Simony Halepové. „Situace, do které směřujeme, je děsivá. Dostaneme se do bodu, kdy my, sportovci, nebudeme moci ani užívat elektrolyty,“ prohlásila tehdy. Ačkoliv se často chlubí videi z posilovny, před rokem její postava vypadala ženštěji.