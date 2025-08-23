Co by Krejčího čekalo v Anglii: trojka vzadu i boj o záchranu. Nemusí se bát, říká Šmicer
Částka, o které se spekuluje, ukazuje na jeho kvalitu. Ladislav Krejčí by mohl po jediném roce vyměnit Gironu za Wolverhampton, účastníka anglické první ligy. „Nechci srovnávat oba kluby, ale Premier League je nejvíc. Byl by dost na očích,“ komentoval možný přestup Vladimír Šmicer, vítěz Ligy mistrů z roku 2005. Co by reprezentačního obránce mohlo čekat? A obstál by?
Anglická liga má být nejslavnější, nejsledovanější a zřejmě také nejlepší soutěží na světě. „Za mě opravdu je,“ přikývnul někdejší vynikající záložník Vladimír Šmicer. Byť by bylo divné, kdyby prezentoval odlišný názor.
Dnes 52letý sympaťák si zahrál Premier League v dresu Liverpoolu, úřadujícího anglického mistra. Na Ostrovech nastřádal v letech 1999 až 2005 dohromady velmi slušných 121 zápasů. V nich zaznamenal bilanci 10+25.
Sám moc dobře ví, že v soutěži obstojí jen ti nejlepší.
Momentálně z českých hráčů působí v anglické lize Tomáš Souček, záložník West Hamu. A mezi brankáři najdete Antonína Kinského, náhradníka v Tottenhamu, a Václava Hladkého. I když poslední z nich, čtyřiadvacetiletý gólman, se příležitosti v kádru Burnley, jednoho z nováčků, s velkou pravděpodobností vůbec nedočká.
V posledních dnech a hodinách se však intenzivně spekuluje v souvislosti s Premier League ještě o jednom velmi zajímavém jméně. Ladislav Krejčí, obránce z Girony, by údajně mohl zamířit do Wolverhamptonu. I když o něm na včerejší tiskové konferenci před víkendovým ligovým kolem z úst portugalského trenéra Vítora Pereiry nepadlo ani slovo, třeba Fabrizio Romano, renomovaný novinář, bral přestup českého reprezentanta už ve čtvrtek večer za hotovou věc.
„Pro Láďovu kariéru by to bylo skvělé,“ reagoval Šmicer. „Hrál sice rok za Gironu, byl s ní v Lize mistrů, ale Premier League je nejvyšší úroveň. Sám to zažil, když hrál se Spartou proti Liverpoolu,“ připomněl čtvrtfinále Evropské ligy na jaře 2024, kdy Letenští inkasovali 11 gólů za dva zápasy.
Odchody opor do Manchesteru
Krejčího by v Anglii čekal velmi pravděpodobně tuhý boj o záchranu. Všichni experti pasují Wolverhampton na spodek ligové tabulky, stejně tak předsezonní predikce Sport Magazínu vytipovala pro Vlky až 18. místo. „Přesto jde o velmi solidní tým,“ kontroval Šmicer.
Klub dlouhodobě objevuje a s velkým ziskem prodává zajímavá jména hlavně z Portugalska nebo jižní Ameriky. Třeba v aktuálním transferovém období zpeněžil Matheuse Cunhu, ofenzivního hráče, do Manchesteru United za zhruba 74 milionů eur (zhruba 1,82 miliardy korun) nebo obránce Rayana Ait-Nouriho. Toho Manchester City vykoupil za 35 milionů eur (přibližně 859 milionů korun).
I proto Wolverhampton shání v posledních dnech posily. Tento týden přivedl křídelního hráče Jacksona Tchatchouu z Hellasu Verona, dalším na ráně by mohl být právě Krejčí. Angličané za něj měli slíbit Gironě, kam přišel teprve před rokem, 35 milionů eur. Šlo by tak o nejdražší letní přestup do kádru. Současně z českých hráčů stáli víc jen Pavel Nedvěd a Patrik Schick.
„Částky se posunuly úplně někam jinam,“ pronesl Šmicer. „Z našeho pohledu jde o obrovské peníze, ale na Premier League standardní. Klub jako Wolverhampton je schopný zaplatit za průměrného hráče dvacet až třicet milionů liber, to je běžné. I když bláznivé,“ pokračoval.
Za takovou cenu by měl Krejčí jistě atakovat základní sestavu. Na jeho pozici, tedy levém stoperovi, naskočil v úvodním utkání nové sezony proti Manchesteru City (0:4) kapitán Toti.
Výhodou pro bývalého kapitána Sparty je, že Wolverhampton hraje v systému 3–4–3. „Trojka vzadu je pro Krejčího možná nejlepší, i když by se k tomu musel vyjádřit sám. Ve Spartě mu to ale sedělo,“ líčil Šmicer. „Není možná nejrychlejší, ale vynahrazuje to herní předvídavostí, skvěle čte hru. Tím si ohromně pomáhá,“ poznamenal.
Je tedy otázka, zda by na soutěž, ve které hrají ofenzivní machři jako Florian Wirtz, Mohamed Salah v Liverpoolu, Erling Haaland v Manchesteru City nebo Cole Palmer v Chelsea, výkonnostně stačil. „V Anglii se hraje nahoru a dolů, není příjemné chytat největší hvězdy, ale s tím má problém každý obránce,“ usmál se Šmicer.
„Neřekl bych, že by na to Krejčí neměl. Hraje za národní tým, vyzkoušel si Ligu mistrů a obstál ve španělské lize. Nemusí se bát, že by na to nestačil. Když klub za něj zaplatí takové peníze, moc dobře víc, koho a co kupuje,“ zdůraznil.
Bez ohledu na to, jestli transfer dopadne nebo ne, Krejčí se dostal v Evropě do podvědomí. Zprávy o jeho možném odchodu z Girony zaregistrovaly miliony fanoušků.
