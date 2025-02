Fascinující data o českých sportovních hvězdách: Jak vydělávají na sociálních sítích

Vůbec nejvíce »virtuálních « fanoušků má z tuzemských sportovců Jiří Procházka (32). Zápasník, který dobývá svět zámořské MMA scény, na Instagramu nedávno překonal i dlouholetého vládce a legendárního lezce Adama Ondru (32). Oba se chlubí 1,1 milionu sledujících, které zásobují nejen pohledem do zákulisí, ale pravidelně také reklamními příspěvky. Kolik jim přesně sociální sítě vynášejí, je ovšem obtížné vypočítat. „Jakákoliv reklamní smlouva nad půl milionu korun je pořád pro české prostředí docela velká. Obecně ti nejúspěšnější sportovci by ale měli za partnerství s firmami mít tři až pět milionů korun ročně,“ prozradil Blesku Tomáš Houska, šéf digitálního obsahu Českého olympijského výboru.

Kdo přichází o miliony?

Mají zástupy fanoušků, ale nechtějí nebo neumějí na nich vydělávat. I takoví se mezi elitními sportovci najdou.

Vždyť třeba basketbalový reprezentant Jan Veselý (34), jenž prošel NBA, Tureckem a nyní válí v Barceloně, nasbíral čtvrt milionu sledujících. Instagram ale vůbec nepoužívá! „Přitom je známý po celé Evropě. Určitě by mohl na reklamě vydělávat statisíce až miliony, a to by ani nemusel tlačit na pilu. Stačilo by jen být aktivní,“ podotýká Houska.

Jiným případem je zase skeletonistka Anna Fernstädtová (28). Ta internetu sice ukazuje své sponzory na kombinéze, vyloženě reklamní příspěvek ale u ní za celý rok nenajdete. Proč se dobrovolně připravuje o peníze? Blesk ji zkoušel oslovit právě přes Instagram, Anička tam ale neodpověděla…

Nevyužitý potenciál pak vězí v bronzovém šermíři z olympiády v Tokiu Alexanderu Choupenitchovi (30). Ten dělá zdánlivě všechno dobře, má však »jen« 15 tisíc sledujících. „Je to mladý, krásný a charismatický chlap, ale prostě je z malého sportu a je málo vidět v televizi. Musí tedy vystoupit z komfortní zóny a jít například do reality show. Na druhou stranu na to ale potřebujete mít volný čas, abyste nešidili tréninky nebo dokonce závody. Pokud to váš sport nedovolí, je třeba to respektovat,“ říká manažer Houska.